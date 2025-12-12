https://ria.ru/20251212/putin-2061570320.html
Путин приехал на форум в Ашхабаде, посвященный году мира и доверия
Владимир Путин приехал на площадку Международного форума в Ашхабаде, посвященного году мира и доверия. РИА Новости, 12.12.2025
Путин приехал на форум в Ашхабаде, посвященный году мира и доверия
АШХАБАД, 12 дек — РИА Новости. Владимир Путин приехал на площадку Международного форума в Ашхабаде, посвященного году мира и доверия.
Форум проходит в Конгресс-центре в столице Туркмении. Перед началом пленарного заседания на тему "Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего" президент поучаствовал в церемонии приветствия глав делегаций и в совместном фотографировании.
При этом он обменялся несколькими фразами с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым
.
Путин прилетел в Ашхабад минувшей ночью. Помимо участия форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении, он проведет несколько двусторонних встреч.
Международный год мира и доверия провозгласили на 78-й сессии Генассамблеи ООН по инициативе Туркмении. Она направлена на укрепление диалога и сотрудничества между нациями. Соответствующую резолюцию поддержали 86 стран.
Туркмения — страна с закрепленным в конституции нейтральным статусом. Впервые его признали на международном уровне в 1995 году. В 2017-м по инициативе Ашхабада
Генассамблея ООН
приняла резолюцию, провозгласив 12 декабря Международным днем нейтралитета.