Путин приехал на форум в Ашхабаде, посвященный году мира и доверия - РИА Новости, 12.12.2025
07:58 12.12.2025 (обновлено: 08:44 12.12.2025)
Путин приехал на форум в Ашхабаде, посвященный году мира и доверия
Президент России Владимир Путин и председатель народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи в Ашхабаде
Президент России Владимир Путин и председатель народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи в Ашхабаде. Архивное фото
АШХАБАД, 12 дек — РИА Новости. Владимир Путин приехал на площадку Международного форума в Ашхабаде, посвященного году мира и доверия.
Форум проходит в Конгресс-центре в столице Туркмении. Перед началом пленарного заседания на тему "Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего" президент поучаствовал в церемонии приветствия глав делегаций и в совместном фотографировании.
Путин в Туркменистане возложил венок к монументу Нейтралитета
07:25
При этом он обменялся несколькими фразами с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым.
Путин прилетел в Ашхабад минувшей ночью. Помимо участия форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении, он проведет несколько двусторонних встреч.
Международный год мира и доверия провозгласили на 78-й сессии Генассамблеи ООН по инициативе Туркмении. Она направлена на укрепление диалога и сотрудничества между нациями. Соответствующую резолюцию поддержали 86 стран.
Туркмения — страна с закрепленным в конституции нейтральным статусом. Впервые его признали на международном уровне в 1995 году. В 2017-м по инициативе Ашхабада Генассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласив 12 декабря Международным днем нейтралитета.
Путин в Туркмении передвигается на Aurus Senat
02:42
 
