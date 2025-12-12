Рейтинг@Mail.ru
Путин в Туркменистане возложил венок к монументу Нейтралитета - РИА Новости, 12.12.2025
07:25 12.12.2025 (обновлено: 09:03 12.12.2025)
Путин в Туркменистане возложил венок к монументу Нейтралитета
Президент России Владимир Путин возложил венок к монументу Нейтралитета в Ашхабаде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.12.2025
Путин в Туркменистане возложил венок к монументу Нейтралитета

АШХАБАД, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин возложил венок к монументу Нейтралитета в Ашхабаде, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства прибыл к монументу вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также другими лидерами, которые примут участие в форуме в Ашхабаде. На площади их приветствовал президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.
Лидеры возложили венки в виде восьмиконечных звезд, каждый из которых представляет композицию из белых и красных цветов на зеленом фоне. Восьмиконечная звезда является одним из символов Туркмении - такую форму имеет герб страны.
Российский лидер прибыл в Ашхабад для участия в форуме, посвящённом Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении. Также президент России проведет ряд двусторонних встреч.
Арка Нейтралитета - одна из главных достопримечательностей Ашхабада. Композиция монумента представляет собой три пилона, которые поддерживают многоуровневое сооружение высотой 83 метра, увенчанное двенадцатиметровым позолоченным скульптурным изображением первого президента Туркменистана Сапармурата Ниязова.
