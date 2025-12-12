АШХАБАД, 12 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прилетел в Ашхабад, передает корреспондент РИА Новости.
Борт российского лидера приземлился у президентского терминала аэропорта Ашхабада, более известного как "Малая птица". У трапа Путина встретила рота почетного караула в ярко-зеленых шинелях, выстроившаяся вдоль светло-бежевой ковровой дорожки с национальным туркменским орнаментом.
Глава государства в пятницу примет участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.
Также Путин проведет ряд двусторонних встреч. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что в Ашхабаде запланированы переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Международный год мира и доверия был провозглашен в ходе 78-й сессии Генассамблеи по инициативе Туркмении. Соответствующую резолюцию поддержали 86 стран. Инициатива направлена на укрепление диалога и сотрудничества между нациями.
Туркмения является страной с закрепленным нейтральным статусом в конституции. Впервые статус был признан на международном уровне в 1995 году. В 2017 году по инициативе Ашхабада Генассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласив 12 декабря Международным днем нейтралитета.