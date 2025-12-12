Рейтинг@Mail.ru
Путин прилетел в Ашхабад - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:51 12.12.2025 (обновлено: 01:56 12.12.2025)
https://ria.ru/20251212/putin-2061547385.html
Путин прилетел в Ашхабад
Путин прилетел в Ашхабад - РИА Новости, 12.12.2025
Путин прилетел в Ашхабад
Президент России Владимир Путин прилетел в Ашхабад, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T01:51:00+03:00
2025-12-12T01:56:00+03:00
туркмения
ашхабад
турция
владимир путин
дмитрий песков
реджеп тайип эрдоган
генеральная ассамблея оон
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839756181_0:83:1589:977_1920x0_80_0_0_a3968977cf0fef8cbb84305ea0048717.jpg
https://ria.ru/20251212/putin-2061542329.html
https://ria.ru/20251211/programma-2061496871.html
туркмения
ашхабад
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839756181_89:0:1501:1059_1920x0_80_0_0_1c174a07c70ca023b2ad44ac5f5f336e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туркмения, ашхабад, турция, владимир путин, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, генеральная ассамблея оон, оон
Туркмения, Ашхабад, Турция, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Реджеп Тайип Эрдоган, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Путин прилетел в Ашхабад

Путин прилетел в Ашхабад на форум мира и доверия

© Sputnik / Арам НерсесянПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Sputnik / Арам Нерсесян
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АШХАБАД, 12 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прилетел в Ашхабад, передает корреспондент РИА Новости.
Борт российского лидера приземлился у президентского терминала аэропорта Ашхабада, более известного как "Малая птица". У трапа Путина встретила рота почетного караула в ярко-зеленых шинелях, выстроившаяся вдоль светло-бежевой ковровой дорожки с национальным туркменским орнаментом.
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Путин в пятницу встретится с Эрдоганом
00:11
Глава государства в пятницу примет участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.
Также Путин проведет ряд двусторонних встреч. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что в Ашхабаде запланированы переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Международный год мира и доверия был провозглашен в ходе 78-й сессии Генассамблеи по инициативе Туркмении. Соответствующую резолюцию поддержали 86 стран. Инициатива направлена на укрепление диалога и сотрудничества между нациями.
Туркмения является страной с закрепленным нейтральным статусом в конституции. Впервые статус был признан на международном уровне в 1995 году. В 2017 году по инициативе Ашхабада Генассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласив 12 декабря Международным днем нейтралитета.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
В Кремле рассказали о программе визита Путина в Ашхабад
Вчера, 18:39
 
ТуркменияАшхабадТурцияВладимир ПутинДмитрий ПесковРеджеп Тайип ЭрдоганГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала