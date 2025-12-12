Путин прилетел в Ашхабад

Борт российского лидера приземлился у президентского терминала аэропорта Ашхабада, более известного как "Малая птица". У трапа Путина встретила рота почетного караула в ярко-зеленых шинелях, выстроившаяся вдоль светло-бежевой ковровой дорожки с национальным туркменским орнаментом.