Вывод стран из ЕС означал бы его конец, заявил Пушков - РИА Новости, 12.12.2025
01:24 12.12.2025
Вывод стран из ЕС означал бы его конец, заявил Пушков
Вывод Италии, Венгрии, Австрии и Польши из Евросоюза может привести к распаду объединения, считает российский сенатор Алексей Пушков.
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Вывод Италии, Венгрии, Австрии и Польши из Евросоюза может привести к распаду объединения, считает российский сенатор Алексей Пушков.
Ранее портал Defense One со ссылкой на неопубликованную версию новой стратегии национальной безопасности США сообщил, что документ предполагает сосредоточить отношения Вашингтона в Европе на странах со схожими правительствами. При этом Австрия, Венгрия, Италия и Польша указаны как страны, с которыми США должны "активнее сотрудничать… с целью оторвать их от (Европейского союза)", утверждает портал.
"Не обсуждая пока осуществимость такого сценария, отметим, что такое намерение, как и активно обсуждаемый сейчас план (президента США Дональда) Трампа о создании С5 - Core 5, группы ключевых и наиболее весомых стран мира без участия европейских держав и ЕС, - говорит о том, что раскол между Вашингтоном и главными европейскими столицами углубляется. Трамп со всей очевидностью воспринимает ЕС и правящий им леволиберальный клан как своего недруга, если не противника", - написал сенатор в Telegram-канале.
Пушков также отметил, что на это отреагировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Ее паника понятна: вывод четырех стран из ЕС означал бы конец Евросоюза. Но Трамп вряд ли прислушается к ее предупреждениям", - добавил он.
Накануне издание Politico со ссылкой на неназванные источники сообщило, что сейчас в США обсуждают идею создания альтернативного "Большой семерке" (G7) объединения с участием самих США, России, Китая, Индии и Японии под названием Core 5 ("Ключевая пятерка").
