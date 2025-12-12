https://ria.ru/20251212/pulkovo-2061603512.html
Пулково корректирует расписание из-за ограничений в аэропортах Москвы
Аэропорт "Пулково" принимает в качестве запасного перенаправленные рейсы из-за временных ограничений в аэропортах Москвы, в связи с чем в ближайшие часы... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T10:41:00+03:00
москва
пулково (аэропорт)
санкт-петербург
