Эрдоган и Путин в Ашхабаде обсудили мирные инициативы по Украине
Эрдоган и Путин в Ашхабаде обсудили мирные инициативы по Украине
Президенты Турции и РФ Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин на переговорах в Ашхабаде обсудили всеобъемлющие мирные усилия по Украине, Анкара заявила об их... РИА Новости, 12.12.2025
Эрдоган и Путин в Ашхабаде обсудили мирные инициативы по Украине
