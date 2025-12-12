Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Тагиле проверят данные о невыплате зарплаты 200 работникам
13:21 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/prokuratura-2061642677.html
В Нижнем Тагиле проверят данные о невыплате зарплаты 200 работникам
В Нижнем Тагиле проверят данные о невыплате зарплаты 200 работникам - РИА Новости, 12.12.2025
В Нижнем Тагиле проверят данные о невыплате зарплаты 200 работникам
В Нижнем Тагиле проверят данные о невыплате зарплаты 200 работникам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Прокуратура Свердловской области заинтересовалась историей о задержке зарплаты 200 работникам строительного холдинга "Новолекс" в Нижнем Тагиле, сообщила пресс-служба надзорного органа в пятницу.
"Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила организовала проверку по сообщению СМИ о невыплате работникам ООО ХК "Новолекс" заработной платы… По имеющейся на данный момент информации, в организации трудоустроено порядка 200 работников", – говорится в сообщении.
Подчеркивается, что зарплата перед работниками компании могла не выплачиваться с октября. Как уточнили в пресс-службе, расследование уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), находится на контроле прокуратуры.
"Представитель руководства ООО ХК "Новолекс" сообщил, что задолженность по заработной плате перед работниками погашена 10 декабря в полном объеме. Департамент продолжает мониторинг ситуации в подразделении ООО ХК "Новолекс" в Нижнем Тагиле. В случае ухудшения ситуации будут приняты все исчерпывающие меры по предотвращению нестабильности на рынке труда", – пояснили журналистам в департаменте по труду и занятости населения Свердловской области.
Там отметили, что холдинг "Новолекс" выступает исполнителем работ в течение 15 лет по строительству крупных промышленных объектов по всей России (в Белгороде, на Дальнем Востоке, в Новосибирске и в Казахстане), организация не имеет регистрации в Свердловской области, сотрудники для выполнения работ приехали из разных регионов России.
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Бастрыкин поручил разобраться с ситуацией с зарплатами в больнице Искитима
10 декабря, 06:17
 
