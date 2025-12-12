Трех пострадавших при взрыве газа под Волгоградом перевели в ожоговый центр

ВОЛГОГРАД, 12 дек – РИА Новости. Двух взрослых и ребенка, пострадавших при взрыве бытового газа в городе Петров Вал Волгоградской области, перевели в ожоговый центр в Волгограде, еще одна пострадавшая находится в тяжелом состоянии в реанимации, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона.