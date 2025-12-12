https://ria.ru/20251212/postradavshie-2061613251.html
Трех пострадавших при взрыве газа под Волгоградом перевели в ожоговый центр
Трех пострадавших при взрыве газа под Волгоградом перевели в ожоговый центр - РИА Новости, 12.12.2025
Трех пострадавших при взрыве газа под Волгоградом перевели в ожоговый центр
Двух взрослых и ребенка, пострадавших при взрыве бытового газа в городе Петров Вал Волгоградской области, перевели в ожоговый центр в Волгограде, еще одна... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T11:27:00+03:00
2025-12-12T11:27:00+03:00
2025-12-12T15:19:00+03:00
происшествия
волгоградская область
волгоград
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в волгоградской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061422441_0:215:960:755_1920x0_80_0_0_2cb4a715ed1a175cffc630380b76512f.jpg
https://ria.ru/20251211/vzryv-2061419529.html
волгоградская область
волгоград
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061422441_0:197:960:917_1920x0_80_0_0_3e88810f8b156a2d4fc53fb6559583f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область, волгоград, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в волгоградской области
Происшествия, Волгоградская область, Волгоград, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в Волгоградской области
Трех пострадавших при взрыве газа под Волгоградом перевели в ожоговый центр
РИА Новости: пострадавших при взрыве под Волгоградом перевели в ожоговый центр