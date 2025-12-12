https://ria.ru/20251212/pivo-2061558195.html
Назван идеальный состав пива
Назван идеальный состав пива - РИА Новости, 12.12.2025
Назван идеальный состав пива
Настоящее пиво должно состоять только из хмеля, воды и солода, при этом последнего ингредиента должно быть не меньше 80% по отношению ко всему объему зернового... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T04:22:00+03:00
2025-12-12T04:22:00+03:00
2025-12-12T04:22:00+03:00
россия
республика алтай
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759746469_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_405a74e3e51f81d422b4c571f955301c.jpg
https://ria.ru/20251116/pivo-2055249570.html
https://ria.ru/20251028/pivo-2051090571.html
россия
республика алтай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759746469_27:0:1467:1080_1920x0_80_0_0_671541de0779bae45622c826c07cd88f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика алтай, российская академия наук
Россия, Республика Алтай, Российская академия наук
Назван идеальный состав пива
РИА Новости: хмель, солод и вода являются идеальным составом пива
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Настоящее пиво должно состоять только из хмеля, воды и солода, при этом последнего ингредиента должно быть не меньше 80% по отношению ко всему объему зернового сырья, рассказал РИА Новости замглавы по научной работе ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, член-корреспондент РАН Александр Панасюк.
"Хмель, солод и вода - это самое главное. Причем солода должно быть не меньше 80% по отношению ко всему объему зернового сырья, иначе это уже не пиво, а пивной напиток", - сообщил он.
Кроме того, нужно смотреть, чтобы в составе был в основном именно хмель и в меньшей степени хмелепродукты.
Эксперт поделился, что в последние годы были проблемы с производством хмеля в России
, в основном он был импортный. Тогда как сейчас восстановлением хмелеводства активно занимаются в Чувашии и на Алтае
, все условия для этого есть. "Думаю, что скоро наверстают", - выразил надежду Панасюк.