Назван идеальный состав пива - РИА Новости, 12.12.2025
04:22 12.12.2025
Назван идеальный состав пива
Назван идеальный состав пива

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Настоящее пиво должно состоять только из хмеля, воды и солода, при этом последнего ингредиента должно быть не меньше 80% по отношению ко всему объему зернового сырья, рассказал РИА Новости замглавы по научной работе ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, член-корреспондент РАН Александр Панасюк.
"Хмель, солод и вода - это самое главное. Причем солода должно быть не меньше 80% по отношению ко всему объему зернового сырья, иначе это уже не пиво, а пивной напиток", - сообщил он.
Кроме того, нужно смотреть, чтобы в составе был в основном именно хмель и в меньшей степени хмелепродукты.
Эксперт поделился, что в последние годы были проблемы с производством хмеля в России, в основном он был импортный. Тогда как сейчас восстановлением хмелеводства активно занимаются в Чувашии и на Алтае, все условия для этого есть. "Думаю, что скоро наверстают", - выразил надежду Панасюк.
