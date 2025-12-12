Назван идеальный состав пива

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Настоящее пиво должно состоять только из хмеля, воды и солода, при этом последнего ингредиента должно быть не меньше 80% по отношению ко всему объему зернового сырья, рассказал РИА Новости замглавы по научной работе ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, член-корреспондент РАН Александр Панасюк.

"Хмель, солод и вода - это самое главное. Причем солода должно быть не меньше 80% по отношению ко всему объему зернового сырья, иначе это уже не пиво, а пивной напиток", - сообщил он.

Кроме того, нужно смотреть, чтобы в составе был в основном именно хмель и в меньшей степени хмелепродукты.