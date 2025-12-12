Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге задержали подростков, обстрелявших прохожего - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:10 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/peterburg-2061623626.html
В Петербурге задержали подростков, обстрелявших прохожего
В Петербурге задержали подростков, обстрелявших прохожего - РИА Новости, 12.12.2025
В Петербурге задержали подростков, обстрелявших прохожего
Полиция Санкт-Петербурга задержала троих 17-летних подростков, которые обстреляли прохожего из сигнального пистолета, а также избили его в историческом центре... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T12:10:00+03:00
2025-12-12T12:10:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
кировский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152851/30/1528513033_0:315:4200:2678_1920x0_80_0_0_194784790d76b12f7fc59a9db06bac99.jpg
https://ria.ru/20251211/sud-2061385927.html
https://ria.ru/20251203/kriminal-2059627981.html
санкт-петербург
россия
кировский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152851/30/1528513033_106:0:4094:2991_1920x0_80_0_0_346308e2d94f85247a75a9a46e43c21e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия, кировский район
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Кировский район
В Петербурге задержали подростков, обстрелявших прохожего

В Петербурге задержали троих подростков, обстрелявших прохожего

© Depositphotos.com / fridayПистолет
Пистолет - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Depositphotos.com / friday
Пистолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала троих 17-летних подростков, которые обстреляли прохожего из сигнального пистолета, а также избили его в историческом центре города, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в четверг в полицию Центрального района поступило сообщение о звуках выстрелов на Пушкинской улице, 10.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Подросток, поджегший вагонное депо в Петербурге, предстанет перед судом
11 декабря, 14:49
"Нарядом патрульно-постовой службы полиции установлено, что в результате конфликта неизвестные произвели несколько выстрелов из сигнального пистолета в сторону 38-летнего жителя Кировского района Петербурга, после чего избили его и с места происшествия скрылись", – рассказали в ГУМВД.
Медики диагностировали у пострадавшего мужчины ушибы и отпустили лечиться дома, а правоохранители вечером того же дня задержали троих 17-летних подростков на Пушкинской, 9.
В ГУМВД уточняют, что у одного из них изъят светошумовой пистолет. Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ).
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
В Волгограде подросток до смерти забил пожилую соседку и поджег ее дом
3 декабря, 20:18
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияКировский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала