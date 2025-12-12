В Петербурге задержали подростков, обстрелявших прохожего

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала троих 17-летних подростков, которые обстреляли прохожего из сигнального пистолета, а также избили его в историческом центре города, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в четверг в полицию Центрального района поступило сообщение о звуках выстрелов на Пушкинской улице, 10.
"Нарядом патрульно-постовой службы полиции установлено, что в результате конфликта неизвестные произвели несколько выстрелов из сигнального пистолета в сторону 38-летнего жителя Кировского района Петербурга, после чего избили его и с места происшествия скрылись", – рассказали в ГУМВД.
Медики диагностировали у пострадавшего мужчины ушибы и отпустили лечиться дома, а правоохранители вечером того же дня задержали троих 17-летних подростков на Пушкинской, 9.
В ГУМВД уточняют, что у одного из них изъят светошумовой пистолет. Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ).