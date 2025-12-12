https://ria.ru/20251212/peskov-2061659834.html
Путин и Эрдоган обсудили региональные и международные дела
Путин и Эрдоган обсудили региональные и международные дела - РИА Новости, 12.12.2025
Путин и Эрдоган обсудили региональные и международные дела
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Ашхабаде обменялись мнениями по региональным и международным делам, сообщил РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T14:26:00+03:00
2025-12-12T14:26:00+03:00
2025-12-12T14:30:00+03:00
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
в мире
россия
ашхабад
турция
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061643902_202:204:2714:1617_1920x0_80_0_0_d0a4719bd505b4cf225931e7c87839c7.jpg
https://ria.ru/20251212/vstrecha-2061659115.html
россия
ашхабад
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061643902_94:0:2823:2047_1920x0_80_0_0_4b6fc8d3b5dec851553aac3023b5481d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, реджеп тайип эрдоган, в мире, россия, ашхабад, турция, дмитрий песков
Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире, Россия, Ашхабад, Турция, Дмитрий Песков
Путин и Эрдоган обсудили региональные и международные дела
Песков: в Ашхабаде Путин и Эрдоган осудили региональные и международные дела