Существенных проблем в отношениях России и Турции нет, заявил Песков - РИА Новости, 12.12.2025
14:21 12.12.2025 (обновлено: 14:24 12.12.2025)
Существенных проблем в отношениях России и Турции нет, заявил Песков
россия, турция, в мире, ашхабад, владимир путин, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган
Россия, Турция, В мире, Ашхабад, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Реджеп Тайип Эрдоган
Существенных проблем в отношениях России и Турции нет, заявил Песков

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Дмитрий Песков. Архивное фото
АШХАБАД, 12 дек - РИА Новости. Существенных проблем в отношениях России и Турции нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в пятницу в Ашхабаде.
"В целом есть какие-то вопросы, но существенных проблем нет между нами", - сказал Песков журналистам, говоря о ходе переговоров лидеров.
Двусторонняя встреча Путина и Эрдогана проходит в пятницу на полях форума, посвящённого Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении. Беседа лидеров с участием делегаций двух стран продлилась 40 минут, затем президенты продолжили переговоры уже в узком составе.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков: Россия приветствует желание Турции содействовать мирному процессу
Россия Турция В мире Ашхабад Владимир Путин Дмитрий Песков Реджеп Тайип Эрдоган
 
 
