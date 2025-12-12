https://ria.ru/20251212/peskov-2061657326.html
Путин и Эрдоган постоянно общаются, рассказал Песков
Путин и Эрдоган постоянно общаются, рассказал Песков - РИА Новости, 12.12.2025
Путин и Эрдоган постоянно общаются, рассказал Песков
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган постоянно общаются, и между ними нет дефицита общения, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T14:13:00+03:00
2025-12-12T14:13:00+03:00
2025-12-12T14:25:00+03:00
в мире
россия
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061643868_0:319:2981:1996_1920x0_80_0_0_0724e407b147e0e37bdb5c7aae716f48.jpg
https://ria.ru/20251212/peskov-2061656002.html
россия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061643868_154:0:2883:2047_1920x0_80_0_0_32ec90e8ba43a9ed06be0cb2749b87a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков
В мире, Россия, Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Дмитрий Песков
Путин и Эрдоган постоянно общаются, рассказал Песков
Песков: между Путиным и Эрдоганом нет дефицита общения