Рейтинг@Mail.ru
Путин и Эрдоган постоянно общаются, рассказал Песков - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:13 12.12.2025 (обновлено: 14:25 12.12.2025)
https://ria.ru/20251212/peskov-2061657326.html
Путин и Эрдоган постоянно общаются, рассказал Песков
Путин и Эрдоган постоянно общаются, рассказал Песков - РИА Новости, 12.12.2025
Путин и Эрдоган постоянно общаются, рассказал Песков
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган постоянно общаются, и между ними нет дефицита общения, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T14:13:00+03:00
2025-12-12T14:25:00+03:00
в мире
россия
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061643868_0:319:2981:1996_1920x0_80_0_0_0724e407b147e0e37bdb5c7aae716f48.jpg
https://ria.ru/20251212/peskov-2061656002.html
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061643868_154:0:2883:2047_1920x0_80_0_0_32ec90e8ba43a9ed06be0cb2749b87a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков
В мире, Россия, Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Дмитрий Песков
Путин и Эрдоган постоянно общаются, рассказал Песков

Песков: между Путиным и Эрдоганом нет дефицита общения

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Ашхабаде
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Ашхабаде
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АШХАБАД, 12 дек - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган постоянно общаются, и между ними нет дефицита общения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ни Путин, ни Эрдоган не страдают дефицитом общения, они общаются постоянно, предметно", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Путин и Эрдоган обменялись мнениями по украинскому вопросу, сообщил Песков
Вчера, 14:06
 
В миреРоссияТурцияВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала