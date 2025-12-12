Путин и Эрдоган постоянно общаются, рассказал Песков

АШХАБАД, 12 дек - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган постоянно общаются, и между ними нет дефицита общения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.