В Кремле рассказали о позиции России и Турции по российским активам
14:12 12.12.2025 (обновлено: 14:27 12.12.2025)
В Кремле рассказали о позиции России и Турции по российским активам
В Кремле рассказали о позиции России и Турции по российским активам
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сошлись в том, что попытки европейцев по изъятию российских активов приведут к слому основ и РИА Новости, 12.12.2025
россия, турция, в мире, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков
Песков: Путин и Эрдоган сошлись в позиции по изъятию ЕС активов России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВид на Кремль
Вид на Кремль . Архивное фото
АШХАБАД, 12 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сошлись в том, что попытки европейцев по изъятию российских активов приведут к слому основ и принципов международной финансовой системы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Обменялись мнениями по устремлениям европейцев устроить грандиозное жульничество с российскими активами. Президент (Путин - ред.) дал соответствующую, хорошо всем известную оценку. В целом, конечно же, стороны (Путин и Эрдоган - ред.) сошлись, что подобные необдуманные действия всей стороны европейцев фактически пойдут на слом Бреттон-Вудской системы. И всех основ и принципов международной финансовой системы", - сказал Песков журналистам.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Песков назвал планы ЕК по российским активам грандиозным жульничеством
РоссияТурцияВ миреВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганДмитрий Песков
 
 
Заголовок открываемого материала