https://ria.ru/20251212/peskov-2061656097.html
Путин и Эрдоган отметили развитие отношений России и Турции, заявил Песков
Путин и Эрдоган отметили развитие отношений России и Турции, заявил Песков - РИА Новости, 12.12.2025
Путин и Эрдоган отметили развитие отношений России и Турции, заявил Песков
Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган отметили, что отношения РФ и Турции развиваются во всех областях, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T14:06:00+03:00
2025-12-12T14:06:00+03:00
2025-12-12T15:18:00+03:00
россия
турция
дмитрий песков
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061643902_202:204:2714:1617_1920x0_80_0_0_d0a4719bd505b4cf225931e7c87839c7.jpg
https://ria.ru/20251212/peskov-2061657326.html
россия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061643902_94:0:2823:2047_1920x0_80_0_0_4b6fc8d3b5dec851553aac3023b5481d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, дмитрий песков, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, в мире
Россия, Турция, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
Путин и Эрдоган отметили развитие отношений России и Турции, заявил Песков
Песков: Путин и Эрдоган отметили развитие отношений РФ и Турции во всех областях