Путин и Эрдоган отметили развитие отношений России и Турции, заявил Песков

АШХАБАД, 12 дек - РИА Новости. Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган отметили, что отношения РФ и Турции развиваются во всех областях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Отметили, что в целом отношения развиваются очень хорошо во всех областях", - сказал он журналистам.