Путин и Эрдоган обменялись мнениями по украинскому вопросу, сообщил Песков
14:06 12.12.2025 (обновлено: 14:29 12.12.2025)
Путин и Эрдоган обменялись мнениями по украинскому вопросу, сообщил Песков
дмитрий песков
в мире
россия
турция
мирный план сша по украине
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
россия
турция
Путин и Эрдоган обменялись мнениями по украинскому вопросу, сообщил Песков

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Ашхабаде
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Ашхабаде
АШХАБАД, 12 дек - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обменялись мнениями по украинскому вопросу, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Также состоялся обстоятельный обмен мнениями по украинским делам", - сказал Песков журналистам.
