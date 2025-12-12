Рейтинг@Mail.ru
Песков: Россия приветствует желание Турции содействовать мирному процессу - РИА Новости, 12.12.2025
11:47 12.12.2025 (обновлено: 11:53 12.12.2025)
Песков: Россия приветствует желание Турции содействовать мирному процессу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствует желание Турции оказывать содействие мирному урегулированию на Украине.
Песков: Россия приветствует желание Турции содействовать мирному процессу

АШХАБАД, 12 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствует желание Турции оказывать содействие мирному урегулированию на Украине.
"Турецкий президент (Реджеп Тайип Эрдоган - ред.), выступая, говорил о готовности и желании Турции дальше заниматься посреднической деятельностью, оказывать содействие мирному процессу (на Украине), что приветствуется нашей страной", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ также добавил, что лидеры центральноазиатских стран, которые приняли участие в Международном форуме мира и доверия в Ашхабаде, практически не затрагивали украинскую тематику в своих выступлениях.
Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Песков ответил на вопрос о возможной встрече Трампа с делегацией Киева и ЕС
