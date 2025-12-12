https://ria.ru/20251212/peskov-2061618913.html
Песков: Россия приветствует желание Турции содействовать мирному процессу
Песков: Россия приветствует желание Турции содействовать мирному процессу - РИА Новости, 12.12.2025
Песков: Россия приветствует желание Турции содействовать мирному процессу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствует желание Турции оказывать содействие мирному урегулированию на Украине. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T11:47:00+03:00
2025-12-12T11:47:00+03:00
2025-12-12T11:53:00+03:00
в мире
россия
турция
украина
дмитрий песков
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060107292_0:144:3080:1876_1920x0_80_0_0_eda5a85190fb847e9e52f9fbaef7c27d.jpg
https://ria.ru/20251212/peskov-2061619070.html
россия
турция
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060107292_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ffd2d754dd31f31240e6eb3ccd0e038d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, турция, украина, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган
В мире, Россия, Турция, Украина, Дмитрий Песков, Реджеп Тайип Эрдоган
Песков: Россия приветствует желание Турции содействовать мирному процессу
Песков: РФ приветствует желание Турции содействовать урегулированию на Украине