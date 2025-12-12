https://ria.ru/20251212/peregovory-2061662222.html
Переговоры Путина и Эрдогана продлились полтора часа
Переговоры Путина и Эрдогана продлились полтора часа - РИА Новости, 12.12.2025
Переговоры Путина и Эрдогана продлились полтора часа
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в широком, узком, а также трехстороннем формате с участием премьер-министра... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T14:34:00+03:00
2025-12-12T14:34:00+03:00
2025-12-12T14:40:00+03:00
владимир путин
в мире
туркмения
пакистан
реджеп тайип эрдоган
сердар бердымухамедов
ашхабад
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061643902_202:204:2714:1617_1920x0_80_0_0_d0a4719bd505b4cf225931e7c87839c7.jpg
https://ria.ru/20251212/peskov-2061656875.html
туркмения
пакистан
ашхабад
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061643902_94:0:2823:2047_1920x0_80_0_0_4b6fc8d3b5dec851553aac3023b5481d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, в мире, туркмения, пакистан, реджеп тайип эрдоган, сердар бердымухамедов , ашхабад
Владимир Путин, В мире, Туркмения, Пакистан, Реджеп Тайип Эрдоган, Сердар Бердымухамедов , Ашхабад
Переговоры Путина и Эрдогана продлились полтора часа
РИА Новости: переговоры Путина и Эрдогана продлились полтора часа