Переговоры Путина и Эрдогана продлились полтора часа - РИА Новости, 12.12.2025
14:34 12.12.2025 (обновлено: 14:40 12.12.2025)
Переговоры Путина и Эрдогана продлились полтора часа
Переговоры Путина и Эрдогана продлились полтора часа - РИА Новости, 12.12.2025
Переговоры Путина и Эрдогана продлились полтора часа
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в широком, узком, а также трехстороннем формате с участием премьер-министра... РИА Новости, 12.12.2025
владимир путин
в мире
туркмения
пакистан
реджеп тайип эрдоган
сердар бердымухамедов
ашхабад
владимир путин, в мире, туркмения, пакистан, реджеп тайип эрдоган, сердар бердымухамедов , ашхабад
Владимир Путин, В мире, Туркмения, Пакистан, Реджеп Тайип Эрдоган, Сердар Бердымухамедов , Ашхабад
Переговоры Путина и Эрдогана продлились полтора часа

РИА Новости: переговоры Путина и Эрдогана продлились полтора часа

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Ашхабаде
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Ашхабаде
АШХАБАД, 12 дек - РИА Новости. Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в широком, узком, а также трехстороннем формате с участием премьер-министра Пакистана Шахбада Шарифа продлились 1,5 часа, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что переговоры Путина и Эрдогана с участием делегаций продолжались 40 минут.
Далее лидеры продолжили беседу в узком формате, затем к лидерам присоединился премьер-министр Пакистана.
Путин в пятницу работает в Ашхабаде. Глава российского государства поучаствовал в форуме, посвящённом Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.
В графике российского президента также ряд международных встреч. Уже состоялись переговоры с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, а также с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Владимир ПутинВ миреТуркменияПакистанРеджеп Тайип ЭрдоганСердар БердымухамедовАшхабад
 
 
