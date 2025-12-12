Рейтинг@Mail.ru
09:54 12.12.2025
Пашинян прокатился на велосипеде по декабрьской Москве
Пашинян прокатился на велосипеде по декабрьской Москве
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокатился на велосипеде по центру Москвы. РИА Новости, 12.12.2025
москва
армения
россия
никол пашинян
в мире
москва
армения
россия
москва, армения, россия, никол пашинян, в мире
Москва, Армения, Россия, Никол Пашинян, В мире
Пашинян прокатился на велосипеде по декабрьской Москве

Пашинян устроил утреннюю велопрогулку по центру Москвы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время велопрогулки в Москве. Кадр видео
 Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время велопрогулки в Москве. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокатился на велосипеде по центру Москвы.
"Велопрогулка сегодня в Москве. Уже проехал 26 километров", — написал он под видео, которое опубликовал в Telegram-канале.
Маршрут премьера пролегал, в частности, по Моховой улице вдоль Манежа. Во время велопрогулки он был в очках и шлеме.
Накануне Пашинян прилетел в Россию на заседание Евразийского межправительственного совета. Причем по пути он столкнулся с трудностями: его самолет не смог приземлиться в Москве из-за временного закрытия воздушного пространства и был направлен в аэропорт Санкт-Петербурга.
Армянский премьер не впервые устраивает утренний велопробег в российской столице — он уже делал это во время одного из предыдущих визитов.
МоскваАрменияРоссияНикол ПашинянВ мире
 
 
Заголовок открываемого материала