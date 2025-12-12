Пашинян прокатился на велосипеде по декабрьской Москве

Маршрут премьера пролегал, в частности, по Моховой улице вдоль Манежа. Во время велопрогулки он был в очках и шлеме.

Армянский премьер не впервые устраивает утренний велопробег в российской столице — он уже делал это во время одного из предыдущих визитов.