ФСБ пресекла деятельность 169 подпольных оружейников

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Силовики провели очередную облаву на подпольных оружейников, во время которой закрыли 44 нелегальные мастерские и задержали 169 человек, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена противоправная деятельность 169 жителей из 53 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", — говорится в релизе.
В России перекрыли 29 каналов незаконного оборота оружия
9 декабря, 13:09
Операция проводилась в октябре и ноябре по адресам проживания нелегальных оружейников, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Донецкой и Луганской народных республиках.
Всего из незаконного оборота удалось изъять 378 единиц отечественного и иностранного огнестрельного оружия:
- девять пулеметов;
- 81 автомат;
- 27 пистолетов-пулеметов;
- 88 пистолетов и револьверов;
- 173 винтовки, карабина и ружья.
Помимо этого, при обысках обнаружили:
- 32 гранатомета;
- 94 противотанковых, противопехотных и минометных мины;
- семь артиллерийских снарядов;
- 11 электродетонаторов;
- 703 гранаты;
- более 52 килограммов взрывчатки (тротила и пороха);
- 223 тысячи патронов различного калибра.
Закрыты 44 подпольные мастерские, занимавшиеся модернизацией оружия и производством боеприпасов.
В ФСБ подчеркнули, что продолжают борьбу с незаконным оборотом, изготовлением и переделкой оружия.
В России накрыли 62 подпольные оружейные мастерские
26 мая, 08:46