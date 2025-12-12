Рейтинг@Mail.ru
ФСБ пресекла деятельность 169 подпольных оружейников - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:53 12.12.2025 (обновлено: 10:08 12.12.2025)
https://ria.ru/20251212/oruzheynik-2061585449.html
ФСБ пресекла деятельность 169 подпольных оружейников
ФСБ пресекла деятельность 169 подпольных оружейников - РИА Новости, 12.12.2025
ФСБ пресекла деятельность 169 подпольных оружейников
Силовики провели очередную облаву на подпольных оружейников, во время которой закрыли 44 нелегальные мастерские и задержали 169 человек, сообщили в Центре... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T09:53:00+03:00
2025-12-12T10:08:00+03:00
россия
москва
санкт-петербург
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg
https://ria.ru/20251209/rossija-2060798937.html
https://ria.ru/20250526/fsb-2019045765.html
россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0ed8b5bbf824c14dd61b54de6b85919f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, санкт-петербург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Происшествия
ФСБ пресекла деятельность 169 подпольных оружейников

ФСБ задержала 169 нелегальных оружейников в 53 регионах России

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Силовики провели очередную облаву на подпольных оружейников, во время которой закрыли 44 нелегальные мастерские и задержали 169 человек, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена противоправная деятельность 169 жителей из 53 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", — говорится в релизе.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В России перекрыли 29 каналов незаконного оборота оружия
9 декабря, 13:09
Операция проводилась в октябре и ноябре по адресам проживания нелегальных оружейников, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Донецкой и Луганской народных республиках.
Всего из незаконного оборота удалось изъять 378 единиц отечественного и иностранного огнестрельного оружия:
  • девять пулеметов;
  • 81 автомат;
  • 27 пистолетов-пулеметов;
  • 88 пистолетов и револьверов;
  • 173 винтовки, карабина и ружья.
Помимо этого, при обысках обнаружили:
  • 32 гранатомета;
  • 94 противотанковых, противопехотных и минометных мины;
  • семь артиллерийских снарядов;
  • 11 электродетонаторов;
  • 703 гранаты;
  • более 52 килограммов взрывчатки (тротила и пороха);
  • 223 тысячи патронов различного калибра.
Закрыты 44 подпольные мастерские, занимавшиеся модернизацией оружия и производством боеприпасов.
В ФСБ подчеркнули, что продолжают борьбу с незаконным оборотом, изготовлением и переделкой оружия.
Кадры задержания нелегальных оружейников. Видео ФСБ России - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
В России накрыли 62 подпольные оружейные мастерские
26 мая, 08:46
 
РоссияМоскваСанкт-ПетербургФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала