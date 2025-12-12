Токаев предложил реформировать ООН

АШХАБАД, 12 дек - РИА Новости. Эрозии международного права и снижению эффективности Организации Объединенных Наций (ООН) следует противостоять через реформу этой всемирной организации, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"С большим сожалением следует отметить эрозию международного права, подмену его некими правилами и, конечно, снижение авторитета и эффективности многосторонних институтов, в первую очередь Организации Объединенных Наций. Без восстановления стратегического баланса, строительства справедливого миропорядка, международной стабильности и безопасности это может остаться только в качестве фигуры речи и доброго пожелания в переговорах и резолюциях многосторонних форумов. Поэтому Казахстан выступает за реформу ООН", - заявил Токаев на форуме мира в Ашхабаде.
Также казахстанский лидер напомнил, что в рамках 80-й сессии Генассамблеи ООН в сентябре в Нью-Йорке им было предложено создать группу единомышленников для подготовки конкретных предложений по реформированию системы ООН. В то же время крайне важно, подчеркнул Токаев, чтобы все крупные державы проявили политическую волю, призвали государства-члены ООН приступить к масштабному диалогу, проявить стратегическую сдержанность.