Токаев предложил реформировать ООН

"С большим сожалением следует отметить эрозию международного права, подмену его некими правилами и, конечно, снижение авторитета и эффективности многосторонних институтов, в первую очередь Организации Объединенных Наций. Без восстановления стратегического баланса, строительства справедливого миропорядка, международной стабильности и безопасности это может остаться только в качестве фигуры речи и доброго пожелания в переговорах и резолюциях многосторонних форумов. Поэтому Казахстан выступает за реформу ООН", - заявил Токаев на форуме мира в Ашхабаде.