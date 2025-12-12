Рейтинг@Mail.ru
Передача Ничушкина помогла "Колорадо" обыграть "Флориду" в матче НХЛ
Хоккей
Хоккей
 
08:36 12.12.2025
Передача Ничушкина помогла "Колорадо" обыграть "Флориду" в матче НХЛ
Передача Ничушкина помогла "Колорадо" обыграть "Флориду" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Передача Ничушкина помогла "Колорадо" обыграть "Флориду" в матче НХЛ
"Колорадо Эвеланш" обыграл "Флориду Пантерз" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 12.12.2025
спорт, валерий ничушкин, брок нельсон, арттури лехконен, колорадо эвеланш, флорида пантерз, эдмонтон ойлерз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Валерий Ничушкин, Брок Нельсон, Арттури Лехконен, Колорадо Эвеланш, Флорида Пантерз, Эдмонтон Ойлерз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Передача Ничушкина помогла "Колорадо" обыграть "Флориду" в матче НХЛ

Передача Ничушкина помогла "Колорадо" обыграть "Флориду" в домашнем матче НХЛ

© Фото : Пресс-служба "Колорадо"Нападающий "Колорадо Эвеланш" Валерий Ничушкин
Нападающий Колорадо Эвеланш Валерий Ничушкин - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Фото : Пресс-служба "Колорадо"
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. "Колорадо Эвеланш" обыграл "Флориду Пантерз" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Денвере, закончилась со счетом 6:2 (2:1, 3:0, 1:1). В составе победителей шайбы забросили Сэм Малински (2-я минута), Брок Нельсон (19), которому ассистировал российский форвард Валерий Ничушкин, Гэвин Бриндли (26), Натан Маккиннон (28), Арттури Лехконен (33) и Габриэль Ландескуг (47). У гостей шайбы забросили Ноа Грегор (8) и Маки Самоскевич (54), а российский вратарь "пантер" Даниил Тарасов отразил 36 бросков.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
12 декабря 2025 • начало в 05:30
Завершен
Колорадо
6 : 2
Флорида
01:14 • Сэм Малински
(Мартин Некаш, Натан Маккиннон)
18:30 • Брок Нельсон
(Кэйл Макар, Валерий Ничушкин)
25:05 • Gavin Brindley
(Брент Бернс, Джош Мэнсон)
27:18 • Натан Маккиннон
(Самуэль Жирар, Сэм Малински)
32:31 • Арттури Лехконен
(Gavin Brindley, Девон Тоус)
46:18 • Габриэль Ландескуг
(Джош Мэнсон, Брок Нельсон)
07:21 • Ноа Грегор
(Сет Джонс)
53:08 • Маки Самоскевич
(Эй Джей Грир, Эван Родригес)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Колорадо", набрав 51 очко, лидирует в таблице Центрального дивизиона. Прервавшая серию из трех побед "Флорида" с 32 баллами располагается на шестой позиции в Атлантическом дивизионе.
В других матчах "Эдмонтон Ойлерз" дома обыграл "Детройт Ред Уингз" (4:1), а "Ванкувер Кэнакс" на своем льду уступил "Баффало Сейбрз" (2:3).
Хоккеист Миннесоты Уайлд Кирилл Капризов - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Передачи Тарасенко и Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Даллас" в НХЛ
07:33
 
Хоккей
 
