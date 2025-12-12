Передача Ничушкина помогла "Колорадо" обыграть "Флориду" в матче НХЛ

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. "Колорадо Эвеланш" обыграл "Флориду Пантерз" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Денвере, закончилась со счетом 6:2 (2:1, 3:0, 1:1). В составе победителей шайбы забросили Сэм Малински (2-я минута), Брок Нельсон (19), которому ассистировал российский форвард Валерий Ничушкин, Гэвин Бриндли (26), Натан Маккиннон (28), Арттури Лехконен (33) и Габриэль Ландескуг (47). У гостей шайбы забросили Ноа Грегор (8) и Маки Самоскевич (54), а российский вратарь "пантер" Даниил Тарасов отразил 36 бросков.
12 декабря 2025 • начало в 05:30
Завершен
01:14 • Сэм Малински
18:30 • Брок Нельсон
(Кэйл Макар, Валерий Ничушкин)
25:05 • Gavin Brindley
27:18 • Натан Маккиннон
(Самуэль Жирар, Сэм Малински)
32:31 • Арттури Лехконен
(Gavin Brindley, Девон Тоус)
46:18 • Габриэль Ландескуг
07:21 • Ноа Грегор
53:08 • Маки Самоскевич
"Колорадо", набрав 51 очко, лидирует в таблице Центрального дивизиона. Прервавшая серию из трех побед "Флорида" с 32 баллами располагается на шестой позиции в Атлантическом дивизионе.
В других матчах "Эдмонтон Ойлерз" дома обыграл "Детройт Ред Уингз" (4:1), а "Ванкувер Кэнакс" на своем льду уступил "Баффало Сейбрз" (2:3).