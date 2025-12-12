Молдавия отвергает связи со странами СНГ, заявил активист

КИШИНЕВ, 12 дек - РИА Новости. Власти Молдавии ведут преступную политику, отвергая связи со странами СНГ посредством денонсирования соглашений, заявил РИА Новости глава Координационного совета российских соотечественников в республике, руководитель Национального координационного комитета "Победа" и поискового движения Алексей Петрович.
"Нельзя ориентироваться на ту преступную политику, которую сегодня ведет власть Республики Молдова, полностью отвергая связи в рамках Содружества Независимых Государств", - сказал Петрович, вернувшийся из поездки в Санкт-Петербург, где он как единственный представитель своей страны выступил с докладом на прошедшей 4 декабря международной конференции "Великая Отечественная война в коллективной памяти народов СНГ".
По его словам, он и многие его единомышленники по-прежнему продолжают считать братскими народы Содружества Независимых Государств. Петрович отметил, что сохраняет эти убеждения несмотря на то, что Кишинев "разрывает десятки договоров в рамках СНГ, тем самым обрубая связи с братскими народами и республиками".
Активист добавил, что в Молдавии всё так же актуальна тематика Победы, поэтому он выступал в Петербурге от имени всех соотечественников, сохраняющих историческую память. Петрович отметил, что участники всероссийского форума "Память вне времени" в Москве 8 декабря были поражены масштабу мероприятий в Молдавии на День Победы, несмотря на то, что власти республики всячески препятствуют их проведению. "Несмотря на все попытки (властей Молдавии – ред.) переписать историю, дискредитировать 9 Мая, попытаться уравнять его с насильно внесенным в праздничный календарь Днем Европы, не дать нам собраться в центре Кишинева для шествия в "Бессмертном полку", запугать нас штрафами за георгиевскую ленточку - 9 Мая по-прежнему в нашей стране продолжает оставаться очень мощным, очень масштабным праздником", - подчеркнул он.
Правительство Молдавии в ноябре одобрило денонсацию семи соглашений, подписанных в рамках СНГ. Парламент страны принял в первом чтении денонсацию соглашений о безвизовых поездках граждан стран СНГ и о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) между государствами СНГ. Экс-президент Молдавии, лидер социалистов Игорь Додон заявил, что разрыв соглашений со странами СНГ противоречит национальным интересам республики и не соответствует желаниям большинства граждан. Он также сообщил, что на данный момент Молдавией уже расторгнуто 64 соглашения в рамках СНГ из 255.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.
