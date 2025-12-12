Рейтинг@Mail.ru
Молдавия отвергает связи со странами СНГ, заявил активист - РИА Новости, 12.12.2025
15:17 12.12.2025
Молдавия отвергает связи со странами СНГ, заявил активист
Молдавия отвергает связи со странами СНГ, заявил активист - РИА Новости, 12.12.2025
Молдавия отвергает связи со странами СНГ, заявил активист
Власти Молдавии ведут преступную политику, отвергая связи со странами СНГ посредством денонсирования соглашений, заявил РИА Новости глава Координационного... РИА Новости, 12.12.2025
Молдавия отвергает связи со странами СНГ, заявил активист

Активист Петрович: власти Молдавии отвергают связи со странами СНГ

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии во время акции в Кишиневе
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 12 дек - РИА Новости. Власти Молдавии ведут преступную политику, отвергая связи со странами СНГ посредством денонсирования соглашений, заявил РИА Новости глава Координационного совета российских соотечественников в республике, руководитель Национального координационного комитета "Победа" и поискового движения Алексей Петрович.
"Нельзя ориентироваться на ту преступную политику, которую сегодня ведет власть Республики Молдова, полностью отвергая связи в рамках Содружества Независимых Государств", - сказал Петрович, вернувшийся из поездки в Санкт-Петербург, где он как единственный представитель своей страны выступил с докладом на прошедшей 4 декабря международной конференции "Великая Отечественная война в коллективной памяти народов СНГ".
Власти Молдавии насильственно стирают память о ВОВ, заявил Петрович
Вчера, 14:02
По его словам, он и многие его единомышленники по-прежнему продолжают считать братскими народы Содружества Независимых Государств. Петрович отметил, что сохраняет эти убеждения несмотря на то, что Кишинев "разрывает десятки договоров в рамках СНГ, тем самым обрубая связи с братскими народами и республиками".
Активист добавил, что в Молдавии всё так же актуальна тематика Победы, поэтому он выступал в Петербурге от имени всех соотечественников, сохраняющих историческую память. Петрович отметил, что участники всероссийского форума "Память вне времени" в Москве 8 декабря были поражены масштабу мероприятий в Молдавии на День Победы, несмотря на то, что власти республики всячески препятствуют их проведению. "Несмотря на все попытки (властей Молдавии – ред.) переписать историю, дискредитировать 9 Мая, попытаться уравнять его с насильно внесенным в праздничный календарь Днем Европы, не дать нам собраться в центре Кишинева для шествия в "Бессмертном полку", запугать нас штрафами за георгиевскую ленточку - 9 Мая по-прежнему в нашей стране продолжает оставаться очень мощным, очень масштабным праздником", - подчеркнул он.
Правительство Молдавии в ноябре одобрило денонсацию семи соглашений, подписанных в рамках СНГ. Парламент страны принял в первом чтении денонсацию соглашений о безвизовых поездках граждан стран СНГ и о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) между государствами СНГ. Экс-президент Молдавии, лидер социалистов Игорь Додон заявил, что разрыв соглашений со странами СНГ противоречит национальным интересам республики и не соответствует желаниям большинства граждан. Он также сообщил, что на данный момент Молдавией уже расторгнуто 64 соглашения в рамках СНГ из 255.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.
Опрос показал отношение жителей Молдавии к вступлению в НАТО
10 декабря, 19:36
 
