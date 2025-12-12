Рейтинг@Mail.ru
Минниханов принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
12:36 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/minnikhanov-2061631394.html
Минниханов принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"
Минниханов принял участие в благотворительной акции "Елка желаний" - РИА Новости, 12.12.2025
Минниханов принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"
Глава Татарстана Рустам Минниханов в рамках благотворительной акции "Елка желаний" исполнит желания нескольких детей, в том числе поможет Алене из Лисичанска... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T12:36:00+03:00
2025-12-12T12:36:00+03:00
республика татарстан
рустам минниханов
лисичанск
казань
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878599786_0:113:2931:1762_1920x0_80_0_0_d8f68c61d230a4393b53e6626465de40.jpg
https://ria.ru/20251211/tatarstan-2061591190.html
лисичанск
казань
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
рустам минниханов, лисичанск, казань
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Лисичанск, Казань
Минниханов принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"

Минниханов в рамках акции "Елка желаний" исполнит желания нескольких детей

Рустам Минниханов
Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Михаил Киреев
Рустам Минниханов . Архивное фото
КАЗАНЬ, 12 дек - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов в рамках благотворительной акции "Елка желаний" исполнит желания нескольких детей, в том числе поможет Алене из Лисичанска посетить Казань, сообщает пресс-служба главы республики.
"Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в благотворительной акции "Елка желаний". Рустам Минниханов снял с елки несколько новогодних шаров с желаниями детей", - говорится в сообщении.
В частности, по информации пресс-службы, в рамках акции Минниханов исполнит новогоднее желание восьмилетней Алены из Лисичанска, которая мечтает посетить Казань.
13-летняя Елизавета из Буинского района получит в подарок на Новый год гитару, а шестилетний Ильдан из Пестречинского района - мольберт.
Минниханов ежегодно принимает участие в благотворительной акции "Елка желаний" как непосредственно в республике, так и в рамках всероссийских мероприятий. "Главный Дед Мороз" Татарстана уже дарил детям гаджеты, велосипеды, футбольные бутсы, телескоп, умные колонки, интерактивные игрушки, конструкторы, лыжи, синтезатор, экскурсии в Иннополис и ИТ-парк, посещение Эрмитажа, ВДНХ и Цирка Никулина, встречи с футболистами "Рубина" и хоккеистами "Ак Барса" и многое другое. По традиции к акции в предновогодние дни присоединяются и большинство чиновников республики.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории России. За это время исполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям. Любой желающий может исполнить мечту детей с ограниченными возможностями, сирот и тех, кто находится в сложной жизненной ситуации.
В рамках акции благотворители не помогают с лечением или приобретением необходимого технического оборудования, лекарств, транспортных средств и прочего. Деды Морозы-добровольцы дарят волшебство и новогоднюю радость: среди потенциальных подарков - развивающие материалы и книги, товары для хобби, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь, игрушки и цифровая техника, возможность встречи с кумирами, поездки в интересные места и многое другое.
Республика ТатарстанРустам МиннихановЛисичанскКазань
 
 
