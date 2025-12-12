КАЗАНЬ, 12 дек - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов в рамках благотворительной акции "Елка желаний" исполнит желания нескольких детей, в том числе поможет Алене из Лисичанска посетить Казань, сообщает пресс-служба главы республики.

"Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в благотворительной акции "Елка желаний". Рустам Минниханов снял с елки несколько новогодних шаров с желаниями детей", - говорится в сообщении.

В частности, по информации пресс-службы, в рамках акции Минниханов исполнит новогоднее желание восьмилетней Алены из Лисичанска, которая мечтает посетить Казань.

13-летняя Елизавета из Буинского района получит в подарок на Новый год гитару, а шестилетний Ильдан из Пестречинского района - мольберт.

Минниханов ежегодно принимает участие в благотворительной акции "Елка желаний" как непосредственно в республике, так и в рамках всероссийских мероприятий. "Главный Дед Мороз" Татарстана уже дарил детям гаджеты, велосипеды, футбольные бутсы, телескоп, умные колонки, интерактивные игрушки, конструкторы, лыжи, синтезатор, экскурсии в Иннополис и ИТ-парк, посещение Эрмитажа, ВДНХ и Цирка Никулина, встречи с футболистами "Рубина" и хоккеистами "Ак Барса" и многое другое. По традиции к акции в предновогодние дни присоединяются и большинство чиновников республики.

Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории России. За это время исполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям. Любой желающий может исполнить мечту детей с ограниченными возможностями, сирот и тех, кто находится в сложной жизненной ситуации.