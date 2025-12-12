Рейтинг@Mail.ru
00:43 12.12.2025
Матвиенко рассказала, что стало условием полноценной реализации Конституции
общество, россия, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф
Общество, Россия, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Условия для полноценного проявления и реализации всего, что заложено в Конституции РФ, появились с избранием на пост президента России Владимира Путина, он сумел стабилизировать ситуацию и задать долгосрочную стратегию развития, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
В своем блоге на сайте Совета Федерации спикер СФ поздравила россиян с Днем Конституции.
"Условия для полноценного проявления и реализации всего, что заложено в этой, если можно так выразиться, ДНК нашей обновленной России, стали возникать только с избранием на пост президента Владимира Владимировича Путина. Предложенный им курс получил поддержку большинства российского общества", - отметила Матвиенко.
По ее словам, опираясь на положения Конституции, президент сумел не просто стабилизировать ситуацию, а фактически "пересобрать" страну - восстановить управляемость, укрепить институты власти и задать долгосрочную стратегию развития.
"Мы видим, что российская модель государственности, прописанная в Конституции, - с сильной президентской властью, сбалансированной системой разделения полномочий - с каждым годом, с каждым десятилетием всё убедительнее доказывает свою жизнеспособность", - подчеркнула законодатель.
Она обеспечивает не только демократические свободы, гражданские права и социальные гарантии, но и возможность быстро и эффективно реагировать на вызовы времени, подчеркнула политик.
"Обращает на себя внимание то, что все задачи современности, даже самые сложные, в том числе необходимость отстаивать наш суверенитет, нашу свободу на полях сражений СВО, успешно решаются в рамках Основного закона. Это говорит о его огромной правовой и политической мощи. Конституция была и остается прочным фундаментом развития страны", - отметила Матвиенко.
Парламентарий считает принятие в 1993 году Конституции России одним из ключевых событий в новейшей истории страны.
"Принятие Конституции тогда не только прекратило опасное политическое противостояние, но и определило образ, зримые черты нового государства, к которому мы стремились, которое хотели строить. Конституция стала тем общественным договором, позволившим обрести согласие в стране и начать движение вперед", - отметила она.
Права и свободы человека, верховенство закона, демократическая политическая система, рыночная экономика - эти и другие революционные по сути преобразования, развернувшиеся в стране, именно 12 декабря обрели легитимность в высшем значении этого слова, написала законодатель.
"Сегодня, спустя тридцать с лишним лет, мы можем уже с определенной исторической дистанции убедиться, насколько правильный, дальновидный, мудрый выбор сделали тогда наши граждане", - подчеркнула спикер СФ.
Матвиенко пожелала россиянам уверенности в будущем и прочного единства вокруг тех ценностей, которые определяет Основной закон России.
ОбществоРоссияВалентина МатвиенкоВладимир ПутинСовет Федерации РФ
 
 
