В Ленинградской области могут ввести вынужденные ограничения связи
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко не исключил введения вынужденных ограничений связи в регионе в период новогодних праздников. РИА Новости, 12.12.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек – РИА Новости.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко не исключил
введения вынужденных ограничений связи в регионе в период новогодних праздников.
"Не исключено, что с приближением новогодних праздников и в течение каникул в связи с возможными провокациями, атаками БПЛА и попытками кибервмешательства в работу инфраструктуры, вынужденные ограничения связи будут применяться на территории Ленобласти", – написал он в своем Telegram-канале.
Дрозденко
отметил, что временные ограничения связи для многих не только сопряжены с бытовыми неудобствами, но и вызывают "дополнительное беспокойство за близких".
Он посоветовал жителям Ленобласти предусмотреть дополнительные возможности связи со своим окружением, в том числе и через мессенджер Max, чтобы минимизировать возможные неудобства.
"Обращаю внимание, что ограничения являются вынужденной мерой обеспечения безопасности с учётом геополитического расположения региона", – добавил губернатор.