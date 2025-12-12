Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области могут ввести вынужденные ограничения связи - РИА Новости, 12.12.2025
19:59 12.12.2025
В Ленинградской области могут ввести вынужденные ограничения связи
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко не исключил введения вынужденных ограничений связи в регионе в период новогодних праздников.
В Ленинградской области могут ввести вынужденные ограничения связи

Предновогодний Санкт-Петербург
Предновогодний Санкт-Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко не исключил введения вынужденных ограничений связи в регионе в период новогодних праздников.
"Не исключено, что с приближением новогодних праздников и в течение каникул в связи с возможными провокациями, атаками БПЛА и попытками кибервмешательства в работу инфраструктуры, вынужденные ограничения связи будут применяться на территории Ленобласти", – написал он в своем Telegram-канале.
Дрозденко отметил, что временные ограничения связи для многих не только сопряжены с бытовыми неудобствами, но и вызывают "дополнительное беспокойство за близких".
Он посоветовал жителям Ленобласти предусмотреть дополнительные возможности связи со своим окружением, в том числе и через мессенджер Max, чтобы минимизировать возможные неудобства.
"Обращаю внимание, что ограничения являются вынужденной мерой обеспечения безопасности с учётом геополитического расположения региона", – добавил губернатор.
В Ленинградской области завершили работу по обезвреживанию обломков БПЛА
7 декабря, 22:35
В Ленинградской области завершили работу по обезвреживанию обломков БПЛА
7 декабря, 22:35
 
Ленинградская область
Александр Дрозденко
Происшествия
 
 
