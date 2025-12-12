https://ria.ru/20251212/lavrov-2061679792.html
Лавров и глава МИД ЮАР обсудили взаимодействие в рамках G20
Главы МИД РФ Сергей Лавров и ЮАР Рональд Ламола обсудили по телефону взаимодействие в рамках G20, сообщили в российском дипломатическом ведомстве. РИА Новости, 12.12.2025
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости.
Главы МИД РФ Сергей Лавров и ЮАР Рональд Ламола обсудили по телефону взаимодействие в рамках G20, сообщили
в российском дипломатическом ведомстве.
"В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств двух стран обменялись мнениями по широкому перечню актуальных вопросов, связанных с взаимодействием в рамках "Группы двадцати", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Подтверждено значение форума как ключевой площадки международного экономического сотрудничества и равноправного, основанного на принципе консенсуса, диалога для согласования договоренностей по проблемам глобального управления, добавили в ведомстве.
Телефонный разговор состоялся по инициативе южноафриканской стороны, уточнили в МИД.