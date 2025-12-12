Рейтинг@Mail.ru
КПРФ предложила ограничить стоимость платного образования в вузах - РИА Новости, 12.12.2025
06:48 12.12.2025
КПРФ предложила ограничить стоимость платного образования в вузах
КПРФ предложила ограничить стоимость платного образования в вузах - РИА Новости, 12.12.2025
КПРФ предложила ограничить стоимость платного образования в вузах
Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с председателем партии Геннадием Зюгановым предложили ограничить стоимость образования в вузах на уровне не более 115% от... РИА Новости, 12.12.2025
общество
айрат гибатдинов
кпрф
общество, айрат гибатдинов, кпрф
Общество, Айрат Гибатдинов, КПРФ
КПРФ предложила ограничить стоимость платного образования в вузах

Зюганов предложил ограничить стоимость платного образования в вузах

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с председателем партии Геннадием Зюгановым предложили ограничить стоимость образования в вузах на уровне не более 115% от нормативных затрат на обучение.
Обращение с соответствующим предложением парламентарии направили председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
"Просим рассмотреть возможность внесения изменений... направленных на ограничение стоимости платного образования на уровне, не превышающем 115% значения нормативных затрат на обучение", - написали парламентарии в обращении.
В документе также отмечается, что в настоящее время в зависимости от образовательной организации стоимость платного образования может составлять от 114% до 250% значения нормативных затрат на обучение.
"Столь значительное расхождение стоимости платного образования вызывает множество вопросов, а также ставит абитуриентов в неравное положение", - подчеркивается в обращении.
Сенатор, член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов в беседе с РИА Новости отметил, что родители и студенты часто вынуждены брать кредиты для того, чтобы позволить себе высшее образование. При этом стоимость обучения почти всегда превышает уровень затрат, которые несет ВУЗ.
"Наша задача - сделать образование доступным и вернуть нашим детям право получать знание. Только вырастив грамотное и образованное поколение, мы снова сделаем нашу страну великой и вернем лидерство во всех сферах без исключения", - сказал Гибатдинов.
ОбществоАйрат ГибатдиновКПРФ
 
 
