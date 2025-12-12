Мнения костромичей вошли в основу проекта стратегии развития региона

КОСТРОМА, 12 дек – РИА Новости. Проект разрабатываемой стратегии развития Костромской области озвучили во вторник на расширенной коллегии при губернаторе, в основу документа легли предложения экспертов Ипатьевского клуба и жителей региона, сообщила администрация области.

В начале заседания губернатор Сергей Ситников отметил, что на протяжении 2025 года в рамках Ипатьевского клуба проходили широчайшие обсуждения стратегии развития муниципалитетов и региона.

"Поэтому я прошу сегодня в своих докладах учитывать ту огромную работу, которая была проведена людьми. Напомню, десятки тысяч людей приняли участие в этой деятельности. Без сомнения, все эти люди и те эксперты, которые были задействованы, ждут реализации этих идей", - подчеркнул Ситников.

Разработаны предложения, в которых обозначены мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, открытию новых производств, строительству детских площадок, открытию многофункциональных центров для семей с детьми и пожилых граждан. Эти идеи в том числе легли в основу стратегии. Все они объединены в несколько групп - стратегические, требующие дальнейшей экспертной оценки и анализа, среднесрочные - которые могут быть реализованы и должны быть синхронизированы с возможностями бюджета, и краткосрочные - которые можно и нужно реализовывать "здесь и сейчас", в первую очередь муниципальными образованиями, отмечают в областной администрации.

По словам губернатора, главная цель стратегии - повышение благосостояния и качества жизни населения. Как стратегические приоритеты выделены пять основных направлений - сохранение численности населения - повышение качества и доступности социальных услуг, развитие экономики, сбалансированное территориальное и инфраструктурное развитие, совершенствование системы управления.

На коллегии обсудили главные подходы к такой работе - эффективность использования средств, поиск нестандартных решений для снижения стоимости проектов, использование успешных моделей.

Депутат Костромской областной думы Олег Скобелкин назвал состоявшийся на заседании разговор честным и правильным.

"Было сказано - прежде чем приступить к проекту, давайте оценим, поймем, что нам нужны не воздушные замки, а реальный проект. Например, строить из местных материалов. Простой хороший пример, у нас сегодня ФОКи и ФАПы строятся из местных материалов", - рассказал депутат.