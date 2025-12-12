Рейтинг@Mail.ru
Мнения костромичей вошли в основу проекта стратегии развития региона
Костромская область
Костромская область
 
19:45 12.12.2025
Мнения костромичей вошли в основу проекта стратегии развития региона
Мнения костромичей вошли в основу проекта стратегии развития региона - РИА Новости, 12.12.2025
Мнения костромичей вошли в основу проекта стратегии развития региона
Проект разрабатываемой стратегии развития Костромской области озвучили во вторник на расширенной коллегии при губернаторе, в основу документа легли предложения... РИА Новости, 12.12.2025
костромская область
сергей ситников
костромская областная дума
костромская область
Новости
сергей ситников, костромская областная дума, костромская область
Костромская область, Сергей Ситников, Костромская областная Дума, Костромская область
Мнения костромичей вошли в основу проекта стратегии развития региона

Ситников: мнения костромичей вошли в основу проекта стратегии развития региона

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Сергей Ситников
Сергей Ситников - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Сергей Ситников. Архивное фото
КОСТРОМА, 12 дек – РИА Новости. Проект разрабатываемой стратегии развития Костромской области озвучили во вторник на расширенной коллегии при губернаторе, в основу документа легли предложения экспертов Ипатьевского клуба и жителей региона, сообщила администрация области.
В начале заседания губернатор Сергей Ситников отметил, что на протяжении 2025 года в рамках Ипатьевского клуба проходили широчайшие обсуждения стратегии развития муниципалитетов и региона.
"Поэтому я прошу сегодня в своих докладах учитывать ту огромную работу, которая была проведена людьми. Напомню, десятки тысяч людей приняли участие в этой деятельности. Без сомнения, все эти люди и те эксперты, которые были задействованы, ждут реализации этих идей", - подчеркнул Ситников.
Разработаны предложения, в которых обозначены мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, открытию новых производств, строительству детских площадок, открытию многофункциональных центров для семей с детьми и пожилых граждан. Эти идеи в том числе легли в основу стратегии. Все они объединены в несколько групп - стратегические, требующие дальнейшей экспертной оценки и анализа, среднесрочные - которые могут быть реализованы и должны быть синхронизированы с возможностями бюджета, и краткосрочные - которые можно и нужно реализовывать "здесь и сейчас", в первую очередь муниципальными образованиями, отмечают в областной администрации.
По словам губернатора, главная цель стратегии - повышение благосостояния и качества жизни населения. Как стратегические приоритеты выделены пять основных направлений - сохранение численности населения - повышение качества и доступности социальных услуг, развитие экономики, сбалансированное территориальное и инфраструктурное развитие, совершенствование системы управления.
На коллегии обсудили главные подходы к такой работе - эффективность использования средств, поиск нестандартных решений для снижения стоимости проектов, использование успешных моделей.
Депутат Костромской областной думы Олег Скобелкин назвал состоявшийся на заседании разговор честным и правильным.
"Было сказано - прежде чем приступить к проекту, давайте оценим, поймем, что нам нужны не воздушные замки, а реальный проект. Например, строить из местных материалов. Простой хороший пример, у нас сегодня ФОКи и ФАПы строятся из местных материалов", - рассказал депутат.
По данным обладминистрации, представленная стратегия будет доработана специально созданной рабочей группой. Утвердить документ планируется до середины 2026 года.
Костромская область Сергей Ситников Костромская областная Дума
 
 
