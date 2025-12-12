https://ria.ru/20251212/korabl-2061769513.html
Ученые сделали заявление о сближении "инопланетного корабля" с Землей
Ученые сделали заявление о сближении "инопланетного корабля" с Землей
Ученые сделали заявление о сближении "инопланетного корабля" с Землей
Межзвездный объект 3I/ATLAS не будет виден невооруженным глазом при максимальном сближении с Землей, сообщили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
2025-12-12T22:12:00+03:00
2025-12-12T22:12:00+03:00
2025-12-12T23:45:00+03:00
Земля, Российская академия наук, Происшествия, Космос
Ученые сделали заявление о сближении "инопланетного корабля" с Землей
ИКИ РАН: 3I/ATLAS не будет виден невооруженным глазом при сближении с Землей
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости.
Межзвездный объект 3I/ATLAS не будет виден невооруженным глазом при максимальном сближении с Землей, сообщили
ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"По состоянию на сегодняшний день звездная величина 3I/ATLAS составляет около 11–12-й величины. Это означает, что для наблюдения хотя бы ядра кометы (слабой, слегка размытой "звезды") потребуются телескопы с апертурой от 120 мм и некоторый опыт обращения с ними", — говорится в сообщении Лаборатории в официальном Telegram-канале.
Астрономы также отметили, что дата максимального сближения объекта с Землей
— 19 декабря — выделена скорее математически, но объект уже почти на минимальном расстоянии от Земли, которое составляет 271 миллион километров. Изменение в его положении будет незначительным, и небесное тело "зависнет" на этом расстоянии на два-три дня, после чего начнет удаляться в сторону Юпитера.
Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Ученые позже установили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома — около 24 километров в диаметре. Компьютерная модель показала примерный возраст: более 7,5 миллиарда лет — на три миллиарда старше Солнца. Возможно, это самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.
В августе астрофизик из Гарварда Ави Леб рассказал, что 3I/ATLAS излучает собственный свет, похожий на свечение фар автомобиля, при этом источник свечения не установлен. Он предположил, что 3I/ATLAS может быть искусственным объектом с мощным источником энергии, способным генерировать видимый за миллионы километров свет. А месяц спустя ученый отметил, что 3I/ATLAS претерпел "аномальную эволюцию", начав менять цвет.