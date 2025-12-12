Рейтинг@Mail.ru
Ученые сделали заявление о сближении "инопланетного корабля" с Землей - РИА Новости, 12.12.2025
22:12 12.12.2025 (обновлено: 23:45 12.12.2025)
Ученые сделали заявление о сближении "инопланетного корабля" с Землей
Ученые сделали заявление о сближении "инопланетного корабля" с Землей - РИА Новости, 12.12.2025
Ученые сделали заявление о сближении "инопланетного корабля" с Землей
Межзвездный объект 3I/ATLAS не будет виден невооруженным глазом при максимальном сближении с Землей, сообщили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института... РИА Новости, 12.12.2025
земля
российская академия наук
происшествия
космос
земля
космос
земля, российская академия наук, происшествия, космос
Земля, Российская академия наук, Происшествия, Космос
Ученые сделали заявление о сближении "инопланетного корабля" с Землей

ИКИ РАН: 3I/ATLAS не будет виден невооруженным глазом при сближении с Землей

© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/TelegramУ межзвездного объекта 3I/ATLAS наблюдается редкий пылевой антихвост
У межзвездного объекта 3I/ATLAS наблюдается редкий пылевой антихвост - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram
У межзвездного объекта 3I/ATLAS наблюдается редкий пылевой антихвост. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Межзвездный объект 3I/ATLAS не будет виден невооруженным глазом при максимальном сближении с Землей, сообщили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"По состоянию на сегодняшний день звездная величина 3I/ATLAS составляет около 11–12-й величины. Это означает, что для наблюдения хотя бы ядра кометы (слабой, слегка размытой "звезды") потребуются телескопы с апертурой от 120 мм и некоторый опыт обращения с ними", — говорится в сообщении Лаборатории в официальном Telegram-канале.
Снимки космического объекта 3I/ATLAS - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
"Инопланетный корабль" 3I/ATLAS удивил ученых новой необычной деталью
7 декабря, 21:55
Астрономы также отметили, что дата максимального сближения объекта с Землей — 19 декабря — выделена скорее математически, но объект уже почти на минимальном расстоянии от Земли, которое составляет 271 миллион километров. Изменение в его положении будет незначительным, и небесное тело "зависнет" на этом расстоянии на два-три дня, после чего начнет удаляться в сторону Юпитера.
Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Ученые позже установили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома — около 24 километров в диаметре. Компьютерная модель показала примерный возраст: более 7,5 миллиарда лет — на три миллиарда старше Солнца. Возможно, это самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.
В августе астрофизик из Гарварда Ави Леб рассказал, что 3I/ATLAS излучает собственный свет, похожий на свечение фар автомобиля, при этом источник свечения не установлен. Он предположил, что 3I/ATLAS может быть искусственным объектом с мощным источником энергии, способным генерировать видимый за миллионы километров свет. А месяц спустя ученый отметил, что 3I/ATLAS претерпел "аномальную эволюцию", начав менять цвет.
Изображение объекта 3I/ATLAS - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
"Инопланетный корабль" приблизился к Земле
24 ноября, 13:42
 
ЗемляРоссийская академия наукПроисшествияКосмос
 
 
