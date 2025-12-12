Ученые сделали заявление о сближении "инопланетного корабля" с Землей

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Межзвездный объект 3I/ATLAS не будет виден невооруженным глазом при максимальном сближении с Землей, Межзвездный объект 3I/ATLAS не будет виден невооруженным глазом при максимальном сближении с Землей, сообщили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"По состоянию на сегодняшний день звездная величина 3I/ATLAS составляет около 11–12-й величины. Это означает, что для наблюдения хотя бы ядра кометы (слабой, слегка размытой "звезды") потребуются телескопы с апертурой от 120 мм и некоторый опыт обращения с ними", — говорится в сообщении Лаборатории в официальном Telegram-канале.

Астрономы также отметили, что дата максимального сближения объекта с Землей — 19 декабря — выделена скорее математически, но объект уже почти на минимальном расстоянии от Земли, которое составляет 271 миллион километров. Изменение в его положении будет незначительным, и небесное тело "зависнет" на этом расстоянии на два-три дня, после чего начнет удаляться в сторону Юпитера.

Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Ученые позже установили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома — около 24 километров в диаметре. Компьютерная модель показала примерный возраст: более 7,5 миллиарда лет — на три миллиарда старше Солнца. Возможно, это самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.