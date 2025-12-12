Конюхов празднует день рождение в суровых погодных условиях, заявил его сын

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 дек - РИА Новости. Российский путешественник Федор Конюхов празднует свой день рождения в Антарктиде в суровых погодных условиях, сообщил его сын Оскар.
"Свой 74 день рождения Фёдор Конюхов встречает в Антарктиде, на острове Смоленск (Ливингстон), архипелаг Южные Шетландские острова. Погода суровая. В эти дни 12 и 13 декабря острова будут находиться во власти мощного циклона, ветер 35-45 узлов", - написал Оскар в своем Telegram-канале.
Конюхов знал о непогоде на ближайшие дни и подготовился как мог. Постарался обнести палатку деревянными поддонами в качестве ветрозащиты, дополнительно закрепил распорки палатки.
Первая в истории одиночная сезонная станция в Антарктиде под управлением Фёдора Конюхова начала работу 21 ноября на острове Смоленск.
В Антарктиде, где путешественник пробудет до середины-конца марта, он хочет исследовать проблему загрязнения материка и его прибрежных вод микропластиком. Кроме того, в планах Конюхова - изучить загрязнение воздуха.