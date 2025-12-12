Овечкин набрал 1800 очков в НХЛ

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин достиг отметки в 1800 очков за карьеру в Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с учетом игр чемпионатов и плей-офф лиги.

"Вашингтон" принимает "Каролину Харрикейнз" в матче регулярного первенства. "Кэпиталз" открыли счет на 25-й минуте встречи, Овечкин отметился голевой передачей. Для 40-летнего россиянина это результативное действие стало 1800-м в карьере (988 голов и 812 передач) в 1683 матчах с учетом чемпионатов и плей-офф НХЛ.