Овечкин набрал 1800 очков в НХЛ

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин достиг отметки в 1800 очков за карьеру в Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с учетом игр чемпионатов и плей-офф лиги.
12 декабря 2025 • начало в 03:00
Закончен (Б)
25:00 • Коннор Макмайкл
51:32 • Ник Дауд
33:43 • Николай Элерс
(Логан Станковен, Александр Никишин)
57:45 • Логан Станковен
65:01 • Сет Джарвис (П)
"Вашингтон" принимает "Каролину Харрикейнз" в матче регулярного первенства. "Кэпиталз" открыли счет на 25-й минуте встречи, Овечкин отметился голевой передачей. Для 40-летнего россиянина это результативное действие стало 1800-м в карьере (988 голов и 812 передач) в 1683 матчах с учетом чемпионатов и плей-офф НХЛ.
Овечкин стал 11-м игроком в истории лиги, кто достиг отметки в 1800 очков в карьере в чемпионатах и плей-офф НХЛ. Абсолютный бомбардирский рекорд лиги принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (3237 очков в 1694 матчах).
