Овечкин набрал 1800 очков в НХЛ
Хоккей
Хоккей
 
04:37 12.12.2025
Овечкин набрал 1800 очков в НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин достиг отметки в 1800 очков за карьеру в Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с учетом игр чемпионатов РИА Новости Спорт, 12.12.2025
2025
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, александр овечкин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Александр Овечкин
Александр Овечкин
Александр Овечкин
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин достиг отметки в 1800 очков за карьеру в Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с учетом игр чемпионатов и плей-офф лиги.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
12 декабря 2025 • начало в 03:00
Закончен (Б)
Вашингтон
2 : 30:1
Каролина
25:00 • Коннор Макмайкл
(Александр Овечкин, Расмус Сандин)
51:32 • Ник Дауд
(Расмус Сандин, Коннор Макмайкл)
33:43 • Николай Элерс
(Логан Станковен, Александр Никишин)
57:45 • Логан Станковен
(Николай Элерс, Ялен Четфилд)
65:01 • Сет Джарвис (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Вашингтон" принимает "Каролину Харрикейнз" в матче регулярного первенства. "Кэпиталз" открыли счет на 25-й минуте встречи, Овечкин отметился голевой передачей. Для 40-летнего россиянина это результативное действие стало 1800-м в карьере (988 голов и 812 передач) в 1683 матчах с учетом чемпионатов и плей-офф НХЛ.
Овечкин стал 11-м игроком в истории лиги, кто достиг отметки в 1800 очков в карьере в чемпионатах и плей-офф НХЛ. Абсолютный бомбардирский рекорд лиги принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (3237 очков в 1694 матчах).
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Овечкин оценил последние результаты "Вашингтона"
10 декабря, 20:26
 
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Александр Овечкин
 
Матч-центр
 
