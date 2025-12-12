Рейтинг@Mail.ru
Истории жизни и подвигов ивановских героев увековечат в проекте - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ивановская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ивановская область
 
13:50 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/ivanovo-2061651784.html
Истории жизни и подвигов ивановских героев увековечат в проекте
Истории жизни и подвигов ивановских героев увековечат в проекте - РИА Новости, 12.12.2025
Истории жизни и подвигов ивановских героев увековечат в проекте
Истории жизни и подвигов Героев России и Советского Союза из Ивановской области увековечат в проекте "Земля Героев", сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T13:50:00+03:00
2025-12-12T13:50:00+03:00
ивановская область
станислав воскресенский
ивановская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061646690_90:0:1192:620_1920x0_80_0_0_725694392c261db66fc0408ef047e377.jpg
ивановская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061646690_227:0:1054:620_1920x0_80_0_0_5e0b85e731a3f5f81b5ffac5b7ff6835.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
станислав воскресенский, ивановская область
Ивановская область, Станислав Воскресенский, Ивановская область
Истории жизни и подвигов ивановских героев увековечат в проекте

Истории жизни и подвигов героев Ивановской области увековечат в проекте

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ивановской областиПроект "Земля героев"
Проект Земля героев - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ивановской области
Проект "Земля героев"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Истории жизни и подвигов Героев России и Советского Союза из Ивановской области увековечат в проекте "Земля Героев", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Реализацию просветительского проекта "Земля героев", а также итоги мероприятий, приуроченных к 130-летию со дня рождения Маршала Советского Союза Александра Василевского, обсудили на заседании регионального координационного совета "Движения первых" под председательством губернатора Станислава Воскресенского.
Глава региона напомнил, что в этом году указом президента России Владимира Путина аэропорту "Иваново" присвоено имя маршала Василевского.
"Я знаю, что весь год вы работали над популяризацией подвигов этого великого начальника генштаба в период Второй мировой войны. Но весь год ко мне обращались ветераны боевых действий с тем, чтобы увековечить память многих Героев России и Героев Советского Союза, которые проживали и проживают на территории нашего региона", - сказал Воскресенский.
Он добавил, что в указе губернатора о приоритетных направлениях развития Ивановской области муниципалитетам рекомендовано при наименовании новых улиц присваивать им имена Героев России и Советского Союза.
Кроме того, в Ивановской области стартовал тематический просветительский проект, цель которого рассказать о героях-земляках. Ранее губернатор попросили активистов "Движения первых" присоединиться к этой инициативе.
"В свое время поручал сделать такой проект, который так и называется – "Земля героев". Речь идет о создании интернет-портала, где была бы информация о всех наших героях – и России, и Советского Союза. Я знаю, что такая работа начата", - отметил он.
Председатель совета регионального отделения "Движение первых", участник кадрового проекта "Время наших" Денис Тупицын сообщил, что создан сайт земля-героев37.рф.
"Это живой, постоянно пополняемый ресурс. На сегодняшний день на нем уже собраны и доступны полные биографические справки и истории подвигов 157 Героев Советского Союза и 17 Героев России – наших современников, участников специальной военной операции", - рассказал он.
Тупицын отметил, что база данных создавалась на основе серьезной краеведческой работы и будет пополняться.
К поиску материалов и проверке фактов подключились активисты движения, краеведы и историки, члены Общественной палаты региона, военнослужащие 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.
Он также подчеркнул значимость проекта "Земля героев" для патриотического воспитания молодежи.
Воскресенский поддержал мнение Тупицына о важности воспитания молодого поколения в духе патриотизма и любви к Родине.
"Вы сказали абсолютно правильно: наша с вами задача – воспитать ответственное поколение. Поколение у нас растет замечательное. Но очень важно, в каких условиях формируются ценности и представление о будущем своей собственной страны и, подчеркиваю, ответственность за это будущее. Это от нас с вами сейчас зависит", - подчеркнул губернатор.
 
Ивановская областьСтанислав ВоскресенскийИвановская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала