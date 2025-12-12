Истории жизни и подвигов ивановских героев увековечат в проекте

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Истории жизни и подвигов Героев России и Советского Союза из Ивановской области увековечат в проекте "Земля Героев", сообщает пресс-служба регионального правительства.

Реализацию просветительского проекта "Земля героев", а также итоги мероприятий, приуроченных к 130-летию со дня рождения Маршала Советского Союза Александра Василевского, обсудили на заседании регионального координационного совета "Движения первых" под председательством губернатора Станислава Воскресенского.

Глава региона напомнил, что в этом году указом президента России Владимира Путина аэропорту "Иваново" присвоено имя маршала Василевского.

"Я знаю, что весь год вы работали над популяризацией подвигов этого великого начальника генштаба в период Второй мировой войны. Но весь год ко мне обращались ветераны боевых действий с тем, чтобы увековечить память многих Героев России и Героев Советского Союза, которые проживали и проживают на территории нашего региона", - сказал Воскресенский.

Он добавил, что в указе губернатора о приоритетных направлениях развития Ивановской области муниципалитетам рекомендовано при наименовании новых улиц присваивать им имена Героев России и Советского Союза.

Кроме того, в Ивановской области стартовал тематический просветительский проект, цель которого рассказать о героях-земляках. Ранее губернатор попросили активистов "Движения первых" присоединиться к этой инициативе.

"В свое время поручал сделать такой проект, который так и называется – "Земля героев". Речь идет о создании интернет-портала, где была бы информация о всех наших героях – и России, и Советского Союза. Я знаю, что такая работа начата", - отметил он.

Председатель совета регионального отделения "Движение первых", участник кадрового проекта "Время наших" Денис Тупицын сообщил, что создан сайт земля-героев37.рф.

"Это живой, постоянно пополняемый ресурс. На сегодняшний день на нем уже собраны и доступны полные биографические справки и истории подвигов 157 Героев Советского Союза и 17 Героев России – наших современников, участников специальной военной операции", - рассказал он.

Тупицын отметил, что база данных создавалась на основе серьезной краеведческой работы и будет пополняться.

К поиску материалов и проверке фактов подключились активисты движения, краеведы и историки, члены Общественной палаты региона, военнослужащие 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Он также подчеркнул значимость проекта "Земля героев" для патриотического воспитания молодежи.

Воскресенский поддержал мнение Тупицына о важности воспитания молодого поколения в духе патриотизма и любви к Родине.