Гассиев нокаутировал Пулева и завоевал титул WBA Regular

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Российский боксер Мурат Гассиев одержал победу над болгарином Кубратом Пулевым и стал новым регулярным чемпионом по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе.

На счету 44-летнего Пулева 32 победы (14 - нокаутом) при четырех поражениях. Он владел титулом WBA Regular с 7 декабря 2024 года, когда победил немца Мануэля Чарра. На любительском ринге Пулев становился победителем чемпионата Европы 2008 года, а также бронзовым призером мирового первенства 2005 года.