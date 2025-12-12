Рейтинг@Mail.ru
23:56 12.12.2025
Гассиев нокаутировал Пулева и завоевал титул WBA Regular
Гассиев нокаутировал Пулева и завоевал титул WBA Regular - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Гассиев нокаутировал Пулева и завоевал титул WBA Regular
Российский боксер Мурат Гассиев одержал победу над болгарином Кубратом Пулевым и стал новым регулярным чемпионом по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) РИА Новости Спорт, 12.12.2025
2025-12-12T23:56:00+03:00
2025-12-12T23:57:00+03:00
/20251212/beterbiev-2061654611.html
Гассиев нокаутировал Пулева и завоевал титул WBA Regular

Гассиев нокаутировал Пулева и завоевал титул WBA Regular в тяжелом весе

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Российский боксер Мурат Гассиев одержал победу над болгарином Кубратом Пулевым и стал новым регулярным чемпионом по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе.
Поединок возглавил турнир IBA.PRO 13 в Дубае. Противостояние завершилось победой россиянина нокаутом в шестом раунде.
Гассиеву 32 года. Его профессиональный рекорд составляет 33 победы (26 - нокаутом) при двух поражениях. Он является бывшим объединенным чемпионом мира по версии WBA (2018) и Международной федерации бокса (2016-2018) в первом тяжелом весе.
Гассиев проведет защиту титула против обязательного претендента - непобежденного 20-летнего британца Мозеса Итаумы (13 побед, 11 - нокаутом). Итаума является действующим держателем поясов Всемирной боксерской организации (WBO) Inter-Continental (2024) и WBA International (2024) в тяжелом весе. В 2024-м он был признан самым перспективным боксером по версии экспертов журнала The Ring. 24 января в Манчестере Итаума проведет бой с американцем Джермейном Франклином.
На счету 44-летнего Пулева 32 победы (14 - нокаутом) при четырех поражениях. Он владел титулом WBA Regular с 7 декабря 2024 года, когда победил немца Мануэля Чарра. На любительском ринге Пулев становился победителем чемпионата Европы 2008 года, а также бронзовым призером мирового первенства 2005 года.
Артур Бетербиев - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Всегда приятно слышать в честь побед гимн страны, заявил Бетербиев
Вчера, 13:56
 
