Евросоюз раздражает Трампа сильнее, чем любой другой партнер, пишет FT - РИА Новости, 12.12.2025
09:44 12.12.2025
Евросоюз раздражает Трампа сильнее, чем любой другой партнер, пишет FT
Евросоюз раздражает президента США Дональда Трампа намного сильнее, чем любой другой торговый партнер, ему трудно вести дела с европейским блоком, пишет газета... РИА Новости, 12.12.2025
в мире
европа
сша
украина
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
евросоюз
politico
европа
сша
украина
в мире, европа, сша, украина, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, politico, нато, мирный план сша по украине
В мире, Европа, США, Украина, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Politico, НАТО, Мирный план США по Украине
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Евросоюз раздражает президента США Дональда Трампа намного сильнее, чем любой другой торговый партнер, ему трудно вести дела с европейским блоком, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного бывшего высокопоставленного американского чиновника, который работал в нынешней администрации Трампа.
"ЕС просто раздражает его намного сильнее, чем любой другой торговый партнер. Ему тяжело иметь с ними (странами ЕС - ред.) дело", - приводи издание слова чиновника.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Трамп призвал ЕС надавить на Зеленского, пишет WSJ
Вчера, 18:23
Ранее Трамп в интервью Politico заявил, что Европа разрушается на фоне роста военных расходов стран НАТО и финансирования поставок оружия для Украины, а лидеры Европы в контексте вопросов массовой миграции хотят быть политически корректными, но на практике это их ослабляет. По его мнению, Европа меняется, и если она продолжит так меняться, то многие европейские страны более не будут жизнеспособными.
Белый дом 5 декабря опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В новой стратегии подчеркивается проблема чрезмерного регулирования, массовой иммиграции и цензуры свободы слова в ЕС.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торгового соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ, ядерное топливо и оружие.
При этом соглашение не подразумевает отмены пошлин в 50% на европейские сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщала ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Трамп сообщил, что обсуждал Украину с лидерами Европы в резких выражениях
10 декабря, 23:55
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
