Евросоюз раздражает Трампа сильнее, чем любой другой партнер, пишет FT

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Евросоюз раздражает президента США Дональда Трампа намного сильнее, чем любой другой торговый партнер, ему трудно вести дела с европейским блоком, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного бывшего высокопоставленного американского чиновника, который работал в нынешней администрации Трампа.
"ЕС просто раздражает его намного сильнее, чем любой другой торговый партнер. Ему тяжело иметь с ними (странами ЕС - ред.) дело", - приводи издание слова чиновника.
Ранее Трамп в интервью Politico заявил, что Европа разрушается на фоне роста военных расходов стран НАТО и финансирования поставок оружия для Украины, а лидеры Европы в контексте вопросов массовой миграции хотят быть политически корректными, но на практике это их ослабляет. По его мнению, Европа меняется, и если она продолжит так меняться, то многие европейские страны более не будут жизнеспособными.
Белый дом 5 декабря опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В новой стратегии подчеркивается проблема чрезмерного регулирования, массовой иммиграции и цензуры свободы слова в ЕС.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торгового соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ, ядерное топливо и оружие.
При этом соглашение не подразумевает отмены пошлин в 50% на европейские сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщала ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.