Сакс заявил, что Европа не пойдет на урегулирование на Украине до Рождества
06:46 12.12.2025
Сакс заявил, что Европа не пойдет на урегулирование на Украине до Рождества
Сакс заявил, что Европа не пойдет на урегулирование на Украине до Рождества - РИА Новости, 12.12.2025
Сакс заявил, что Европа не пойдет на урегулирование на Украине до Рождества
Европа не станет проявлять прагматизм для урегулирования конфликта на Украине до наступления Рождества, заявил РИА Новости известный американский экономист,... РИА Новости, 12.12.2025
в мире, европа, украина, сша, владимир зеленский, стив уиткофф, джаред кушнер, колумбийский университет
В мире, Европа, Украина, США, Владимир Зеленский, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Колумбийский университет
Сакс заявил, что Европа не пойдет на урегулирование на Украине до Рождества

Сакс: Европа не проявит прагматизм для урегулирования на Украине до Рождества

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Европа не станет проявлять прагматизм для урегулирования конфликта на Украине до наступления Рождества, заявил РИА Новости известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп надеется на достижение договоренности по урегулированию на Украине "к Рождеству". Как отмечало издание, Владимир Зеленский уведомил европейских лидеров о том, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер на выходных принуждали его к быстрому принятию решения. По данным издания, Зеленский сказал Уиткоффу и Кушнеру, что ему нужно время для консультаций с европейскими лидерами, прежде чем давать ответ на предложение США.
"Я не ожидаю прагматизма в Европе до Рождества", - сообщил Сакс агентству, комментируя возможность урегулирования украинского конфликта до Рождества.
При этом американский процессор не исключил возможность рождественского чуда в контексте урегулирования.
В миреЕвропаУкраинаСШАВладимир ЗеленскийСтив УиткоффДжаред КушнерКолумбийский университет
 
 
