Сакс заявил, что Европа не пойдет на урегулирование на Украине до Рождества

ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Европа не станет проявлять прагматизм для урегулирования конфликта на Украине до наступления Рождества, заявил РИА Новости известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп надеется на достижение договоренности по урегулированию на Украине "к Рождеству". Как отмечало издание, Владимир Зеленский уведомил европейских лидеров о том, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер на выходных принуждали его к быстрому принятию решения. По данным издания, Зеленский сказал Уиткоффу и Кушнеру, что ему нужно время для консультаций с европейскими лидерами, прежде чем давать ответ на предложение США.
"Я не ожидаю прагматизма в Европе до Рождества", - сообщил Сакс агентству, комментируя возможность урегулирования украинского конфликта до Рождества.
При этом американский процессор не исключил возможность рождественского чуда в контексте урегулирования.