Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ЕС пытается убедить Белый дом замедлить переговоры по Украине - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:05 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/es-2061608834.html
СМИ: ЕС пытается убедить Белый дом замедлить переговоры по Украине
СМИ: ЕС пытается убедить Белый дом замедлить переговоры по Украине - РИА Новости, 12.12.2025
СМИ: ЕС пытается убедить Белый дом замедлить переговоры по Украине
Европейские лидеры пытаются проводить "дипломатическое контрнаступление" в попытке убедить администрацию США замедлить усилия по урегулированию на Украине,... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T11:05:00+03:00
2025-12-12T11:05:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
владимир путин
юрий ушаков
дональд трамп
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg
https://ria.ru/20251212/tramp-2061551449.html
https://ria.ru/20251210/smi-2061026319.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_f149312b6f51bfca5fd4e596b00898a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, владимир путин, юрий ушаков, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
СМИ: ЕС пытается убедить Белый дом замедлить переговоры по Украине

ЕС пытается убедить администрацию США замедлить переговоры по Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Европейские лидеры пытаются проводить "дипломатическое контрнаступление" в попытке убедить администрацию США замедлить усилия по урегулированию на Украине, пишет издание Kyiv Post со ссылкой на знакомых с ситуацией чиновников.
"Европейские лидеры развертывают срочное дипломатическое контрнаступление, чтобы удержать президента (США) Дональда Трампа от замыкания Украины на том, что, как они опасаются, может быть поспешной и склоненной в сторону России мирной сделкой... европейские правительства и несколько высокопоставленных американских законодателей спешно пытаются убедить Белый дом замедлиться", - говорится в сообщении.
Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме. 11 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Трамп обвинил Зеленского в отказе поддержать план США по Украине
Вчера, 02:45
Власти в Германии, Франции и ряде других стран полагают, что слишком быстрое заключение сделки якобы может означать капитуляцию Украины.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться. Пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Стив Уиткофф, Марко Рубио и Джаред Кушнер на встрече с украинской делегацией - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Переговоры по Украине включают три документа, пишет WP
10 декабря, 10:17
 
В миреРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинЮрий УшаковДональд ТрампМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала