Эрдоган выразил готовность содействовать перемирию Пакистана и Афганистана

АНКАРА, 12 дек – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом заявил о готовности Анкары внести вклад в механизм, созданный для обеспечения продолжения режима прекращения огня с Пакистаном.

Эрдоган на полях Международного форума мира и доверия, который проходит в столице Туркмении Ашхабаде , принял премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа. В ходе встречи были обсуждены двусторонние отношения между Турцией и Пакистаном, а также региональные и глобальные процессы.

"Президент Эрдоган сообщил о работах, направленных на дальнейшее развитие существующих хороших отношений между Турцией и Пакистаном, отметил стремление к расширению сотрудничества между двумя странами в энергетике, торговле, инвестициях и других областях посредством шагов, которые будут предприняты в предстоящий период", - сообщила канцелярия турецкого лидера.

Президент Эрдоган приветствовал продление режима прекращения огня между Пакистаном и Афганистаном , заявив о "готовности Турции внести вклад в механизм, созданный для обеспечения продолжения режима прекращения огня".

Ситуация между Пакистаном и Афганистаном обострилась, после того как поздно вечером 9 октября ВВС Пакистана нанесли удары по одному из районов Кабула , где, по некоторым данным, уничтожили трех руководителей пакистанских талибов ("Техрик-е Талибан Пакистан"), а также по рынку в афганской провинции Пактика , разрушив множество торговых строений. После этого министерство обороны Афганистана сообщило о проведении "операции возмездия", а на границе двух стран начались боестолкновения, которые продолжались до 15 октября, когда между Пакистаном и Афганистаном было достигнуто соглашение о временном прекращении огня, после чего стороны начали переговоры об обеспечении мира на границе.

Кроме того, в Пакистане произошла серия терактов, в которых Исламабад обвинил повстанческое движение "Техрик-е Талибан Пакистан" ( ТТП ), а Афганистан в том, что на ее территории укрываются представители движения.