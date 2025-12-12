https://ria.ru/20251212/erdogan-2061686908.html
Эрдоган выразил готовность содействовать перемирию Пакистана и Афганистана
Эрдоган выразил готовность содействовать перемирию Пакистана и Афганистана
Эрдоган выразил готовность содействовать перемирию Пакистана и Афганистана
АНКАРА, 12 дек – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом заявил о готовности Анкары внести вклад в механизм, созданный для обеспечения продолжения режима прекращения огня с Пакистаном.
Эрдоган
на полях Международного форума мира и доверия, который проходит в столице Туркмении Ашхабаде
, принял премьер-министра Пакистана
Шахбаза Шарифа. В ходе встречи были обсуждены двусторонние отношения между Турцией
и Пакистаном, а также региональные и глобальные процессы.
"Президент Эрдоган сообщил о работах, направленных на дальнейшее развитие существующих хороших отношений между Турцией и Пакистаном, отметил стремление к расширению сотрудничества между двумя странами в энергетике, торговле, инвестициях и других областях посредством шагов, которые будут предприняты в предстоящий период", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
Президент Эрдоган приветствовал продление режима прекращения огня между Пакистаном и Афганистаном
, заявив о "готовности Турции внести вклад в механизм, созданный для обеспечения продолжения режима прекращения огня".
Ситуация между Пакистаном и Афганистаном обострилась, после того как поздно вечером 9 октября ВВС Пакистана нанесли удары по одному из районов Кабула
, где, по некоторым данным, уничтожили трех руководителей пакистанских талибов ("Техрик-е Талибан Пакистан"), а также по рынку в афганской провинции Пактика
, разрушив множество торговых строений. После этого министерство обороны Афганистана сообщило о проведении "операции возмездия", а на границе двух стран начались боестолкновения, которые продолжались до 15 октября, когда между Пакистаном и Афганистаном было достигнуто соглашение о временном прекращении огня, после чего стороны начали переговоры об обеспечении мира на границе.
Кроме того, в Пакистане произошла серия терактов, в которых Исламабад
обвинил повстанческое движение "Техрик-е Талибан Пакистан" (ТТП
), а Афганистан в том, что на ее территории укрываются представители движения.
В Кабуле же заявляли, что ТТП не базируется на территории Афганистана, а борьба с ней - внутреннее дело самого Пакистана.