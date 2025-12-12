Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган выразил готовность содействовать перемирию Пакистана и Афганистана - РИА Новости, 12.12.2025
15:51 12.12.2025 (обновлено: 16:06 12.12.2025)
Эрдоган выразил готовность содействовать перемирию Пакистана и Афганистана
в мире
пакистан
афганистан
турция
реджеп тайип эрдоган
транстихоокеанское торговое партнерство (тпп, trans-pacific partnership, tpp)
пакистан
афганистан
турция
Эрдоган выразил готовность содействовать перемирию Пакистана и Афганистана

© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 12 дек – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом заявил о готовности Анкары внести вклад в механизм, созданный для обеспечения продолжения режима прекращения огня с Пакистаном.
Эрдоган на полях Международного форума мира и доверия, который проходит в столице Туркмении Ашхабаде, принял премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа. В ходе встречи были обсуждены двусторонние отношения между Турцией и Пакистаном, а также региональные и глобальные процессы.
Кабул - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Режим талибов не представляет Афганистан, заявили в минобороны Пакистана
2 ноября, 16:42
"Президент Эрдоган сообщил о работах, направленных на дальнейшее развитие существующих хороших отношений между Турцией и Пакистаном, отметил стремление к расширению сотрудничества между двумя странами в энергетике, торговле, инвестициях и других областях посредством шагов, которые будут предприняты в предстоящий период", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
Президент Эрдоган приветствовал продление режима прекращения огня между Пакистаном и Афганистаном, заявив о "готовности Турции внести вклад в механизм, созданный для обеспечения продолжения режима прекращения огня".
Ситуация между Пакистаном и Афганистаном обострилась, после того как поздно вечером 9 октября ВВС Пакистана нанесли удары по одному из районов Кабула, где, по некоторым данным, уничтожили трех руководителей пакистанских талибов ("Техрик-е Талибан Пакистан"), а также по рынку в афганской провинции Пактика, разрушив множество торговых строений. После этого министерство обороны Афганистана сообщило о проведении "операции возмездия", а на границе двух стран начались боестолкновения, которые продолжались до 15 октября, когда между Пакистаном и Афганистаном было достигнуто соглашение о временном прекращении огня, после чего стороны начали переговоры об обеспечении мира на границе.
Кроме того, в Пакистане произошла серия терактов, в которых Исламабад обвинил повстанческое движение "Техрик-е Талибан Пакистан" (ТТП), а Афганистан в том, что на ее территории укрываются представители движения.
В Кабуле же заявляли, что ТТП не базируется на территории Афганистана, а борьба с ней - внутреннее дело самого Пакистана.
Дым после столкновений между афганскими и пакистанскими силами - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Афганистан и Пакистан продлили перемирие
3 декабря, 18:14
 
