ЕК изучает идею перезапуска оборонной программы кредитования, сообщили СМИ
02:07 12.12.2025
ЕК изучает идею перезапуска оборонной программы кредитования, сообщили СМИ
Еврокомиссия рассматривает возможность запуска второго этапа оборонной программы кредитования SAFE, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в... РИА Новости, 12.12.2025
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Еврокомиссия рассматривает возможность запуска второго этапа оборонной программы кредитования SAFE, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в Брюсселе.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в четверг вечером на мероприятии в Брюсселе заявила, что первоначальная программа на сумму 150 миллиардов евро была настолько востребована, что некоторые члены ЕС теперь призывают к ее перезапуску.
"Комиссия активно изучает эту идею", - сообщили неназванные чиновники ЕС.
По словам одного из чиновников, ЕК получила заявки на кредиты на сумму около 190 миллиардов евро в рамках существующей схемы SAFE, что свидетельствует о высоком спросе на вторую версию. Он добавил, что пока рано говорить о том, сколько денег может быть доступно в рамках второй схемы.
В мае государства Евросоюза согласовали создание кредитного инструмента SAFE, с помощью которого планируется привлечь 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружения. Кроме того, план Брюсселя предусматривает выделение порядка 650 миллиардов евро из бюджетов государств ЕС.
