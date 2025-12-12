Ефимов: утверждена планировка высотного парка на месте монорельса в Москве

Проект планировки охватывает площадь в 82,4 гектара в пределах участка от станции метро "Тимирязевская" до Продольного проезда. Открытие парка намечено на 2027 год. Замглавы города уточнил, что в точках, где раньше размещались станции бывшего монорельса – от "Тимирязевской" до "Выставочного центра" – будут созданы многофункциональные общественные пространства. Было упомянуто об открытии двухэтажных павильонов с помещениями для лекций и образовательных мастер-классов и кафе с панорамными видами.