Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: утверждена планировка высотного парка на месте монорельса в Москве - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:12 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/efimov-2061524136.html
Ефимов: утверждена планировка высотного парка на месте монорельса в Москве
Ефимов: утверждена планировка высотного парка на месте монорельса в Москве - РИА Новости, 12.12.2025
Ефимов: утверждена планировка высотного парка на месте монорельса в Москве
Городские власти согласовали проект планировки территории первого в России высотного круглогодичного парка, который в планах создать на месте московского... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T09:12:00+03:00
2025-12-12T09:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018359967_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_04fa8bf5006de6cf29d185b47487835b.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018359967_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_938f8f127f74c912fae86548b3ecd2a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: утверждена планировка высотного парка на месте монорельса в Москве

Ефимов: планировку высотного парка на месте монорельса утвердили власти Москвы

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Городские власти согласовали проект планировки территории первого в России высотного круглогодичного парка, который в планах создать на месте московского монорельса, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В результате реорганизации трассы монорельса появится не имеющий аналогов в России круглогодичный парк на высоте шести метров. Его протяженность составит четыре километра, и он сформирует непрерывный прогулочный маршрут, связывающий Главный ботанический сад имени Н. В. Цицина РАН и Тимирязевский парк", – цитирует Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.
Проект планировки охватывает площадь в 82,4 гектара в пределах участка от станции метро "Тимирязевская" до Продольного проезда. Открытие парка намечено на 2027 год. Замглавы города уточнил, что в точках, где раньше размещались станции бывшего монорельса – от "Тимирязевской" до "Выставочного центра" – будут созданы многофункциональные общественные пространства. Было упомянуто об открытии двухэтажных павильонов с помещениями для лекций и образовательных мастер-классов и кафе с панорамными видами.
Глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский заметил, что организованный на месте монорельса парк объединит пять районов города – Останкинский, Бутырский, Марфино, Тимирязевский и Алексеевский – и расширит перечень удобных маршрутов и мест для встреч, прогулок, занятий спортом и семейного отдыха москвичей. В частности, для пробежек в парке проложат дорожку протяженностью четыре километра.
Как сообщили в пресс-службе градостроительного комплекса Москвы, монорельс построили свыше 20 лет назад, но он давно не выполнял полноценной транспортной функции. Когда специалисты заявили о необходимости его капитального ремонта, в ответ было озвучено предложение о превращении устаревшей инфраструктуры в современный круглогодичный зеленый парк. Более 71% москвичей, поучаствовавших в опросе в системе "Активный гражданин", проголосовали за идею создания парка.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала