Ефимов: утверждена планировка высотного парка на месте монорельса в Москве

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Городские власти согласовали проект планировки территории первого в России высотного круглогодичного парка, который в планах создать на месте московского монорельса, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В результате реорганизации трассы монорельса появится не имеющий аналогов в России круглогодичный парк на высоте шести метров. Его протяженность составит четыре километра, и он сформирует непрерывный прогулочный маршрут, связывающий Главный ботанический сад имени Н. В. Цицина РАН и Тимирязевский парк", – цитирует Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.
Проект планировки охватывает площадь в 82,4 гектара в пределах участка от станции метро "Тимирязевская" до Продольного проезда. Открытие парка намечено на 2027 год. Замглавы города уточнил, что в точках, где раньше размещались станции бывшего монорельса – от "Тимирязевской" до "Выставочного центра" – будут созданы многофункциональные общественные пространства. Было упомянуто об открытии двухэтажных павильонов с помещениями для лекций и образовательных мастер-классов и кафе с панорамными видами.
Глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский заметил, что организованный на месте монорельса парк объединит пять районов города – Останкинский, Бутырский, Марфино, Тимирязевский и Алексеевский – и расширит перечень удобных маршрутов и мест для встреч, прогулок, занятий спортом и семейного отдыха москвичей. В частности, для пробежек в парке проложат дорожку протяженностью четыре километра.
Как сообщили в пресс-службе градостроительного комплекса Москвы, монорельс построили свыше 20 лет назад, но он давно не выполнял полноценной транспортной функции. Когда специалисты заявили о необходимости его капитального ремонта, в ответ было озвучено предложение о превращении устаревшей инфраструктуры в современный круглогодичный зеленый парк. Более 71% москвичей, поучаствовавших в опросе в системе "Активный гражданин", проголосовали за идею создания парка.