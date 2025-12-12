https://ria.ru/20251212/donbass-2061646539.html
В Донбассе со временем не будет войск, допустил Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков допустил, что в Донбассе со временем не будет войск, но будет Росгвардия и всё, что нужно для соблюдения порядка. РИА Новости, 12.12.2025
Ушаков допустил, что в Донбассе со временем не будет войск, но будет Росгвардия