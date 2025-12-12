Рейтинг@Mail.ru
В Донбассе со временем не будет войск, допустил Ушаков - РИА Новости, 12.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:35 12.12.2025
В Донбассе со временем не будет войск, допустил Ушаков
В Донбассе со временем не будет войск, допустил Ушаков - РИА Новости, 12.12.2025
В Донбассе со временем не будет войск, допустил Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков допустил, что в Донбассе со временем не будет войск, но будет Росгвардия и всё, что нужно для соблюдения порядка. РИА Новости, 12.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
донбасс
россия
юрий ушаков
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мирный план сша по украине
донбасс
россия
безопасность, донбасс, россия, юрий ушаков, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донбасс, Россия, Юрий Ушаков, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Мирный план США по Украине
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков допустил, что в Донбассе со временем не будет войск, но будет Росгвардия и всё, что нужно для соблюдения порядка.
"То есть прекращение огня может наступить только после вывода украинских войск. А что там (в Донбассе - ред.) будет потом — об этом можно, на мой взгляд, вести разговор. Потому что вполне возможно, что там не будет непосредственно войск - ни российских, ни украинских. Да, но будет Росгвардия, будет наша полиция, будет всё, что нужно для соблюдения порядка и организации жизни", - сказал Ушаков газете "Коммерсант".
Ушаков прокомментировал идею Зеленского провести референдум в Донбассе
