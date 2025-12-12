Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане от гонконгского гриппа скончались два человека
18:52 12.12.2025
В Дагестане от гонконгского гриппа скончались два человека
В Дагестане от гонконгского гриппа скончались два человека
Два человека скончались от последствий гонконгского гриппа в Дагестане, сообщили РИА Новости в профильных службах региона. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T18:52:00+03:00
2025-12-12T18:52:00+03:00
республика дагестан
происшествия
https://ria.ru/20251211/rossija-2061343609.html
республика дагестан
республика дагестан, происшествия
Республика Дагестан, Происшествия
В Дагестане от гонконгского гриппа скончались два человека

Два человека скончались от последствий гонконгского гриппа в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 12 дек - РИА Новости. Два человека скончались от последствий гонконгского гриппа в Дагестане, сообщили РИА Новости в профильных службах региона.
Дагестане зарегистрировано два случая смерти людей, у которых был выявлен грипп A(Н3 N2)", – сообщил собеседник агентства.
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Попова оценила ситуацию с распространением гонконгского гриппа
11 декабря, 12:46
 
