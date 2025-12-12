https://ria.ru/20251212/dagestan-2061742407.html
В Дагестане от гонконгского гриппа скончались два человека
Два человека скончались от последствий гонконгского гриппа в Дагестане, сообщили РИА Новости в профильных службах региона. РИА Новости, 12.12.2025
республика дагестан
происшествия
