В Дагестане будут судить гендиректора "Электрона" по делу о мошенничестве
17:19 12.12.2025
В Дагестане будут судить гендиректора "Электрона" по делу о мошенничестве
Суд в Дагестане ждет генерального директора компании "Электрон" Камала Кимпаева по делу о мошенничестве на 830 миллионов рублей и легализации денег, сообщает... РИА Новости, 12.12.2025
происшествия
россия
республика дагестан
коста-рика
генеральная прокуратура рф
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
интерпол
дело замминистра обороны тимура иванова
происшествия, россия, республика дагестан, коста-рика, генеральная прокуратура рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), интерпол, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Россия, Республика Дагестан, Коста-Рика, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Интерпол, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Суд в Дагестане ждет генерального директора компании "Электрон" Камала Кимпаева по делу о мошенничестве на 830 миллионов рублей и легализации денег, сообщает Генпрокуратура РФ.
"Прокуратура Республики Дагестан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего исполняющего обязанности генерального директора ООО "Электрон" Камала Кимпаева. Он обвиняется по части 4 статьи 159 (мошенничество), пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления)", - говорится в сообщении.
Олег Кан - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
"Крабового короля" Кана заочно приговорили к 24 годам колонии
Вчера, 03:19
По версии следствия, в период с 2020 по 2021 год Кимпаев вступил в преступный сговор с Замиром Абдурагимовым, фактическим руководителем фирмы. Соучастники от имени организации взимали плату с потребителей за пользование электроэнергией, принадлежащей ПАО "Россети Северный Кавказ". При этом деньги на счет ресурсоснабжающей организации не поступали. В результате размер причиненного ущерба составил около 830 миллионов рублей.
Отмечается, что с целью легализации на счет "Электробыт-М" по договору поставки бытовой и цифровой техники были переведены более 26 миллионов рублей. Кимпаев скрылся от органов следствия в Коста-Рике, он был заочно арестован. По поручению Генпрокуратуры РФ в октябре 2022 года он был объявлен в международный розыск.
"Запрос о выдаче был направлен в связи с информацией о его задержании в августе 2024 года на территории Коста-Рики. В июле 2025 года компетентные органы республики сообщили о готовности выдать обвиняемого, а уже в августе Камал Кимпаев в сопровождении сотрудников ФСИН России и НЦБ Интерпола был доставлен транзитом через Колумбию и Турцию в Москву", - сообщили в Генпрокуратуре.
В заключение в сообщении отмечается, что уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Махачкалы для рассмотрения по существу. В отношении руководителя фирмы Абдурагимова дело рассматривается в суде.
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Жительницу Мелитополя приговорили к 12,5 года колонии за госизмену
Вчера, 11:22
 
Происшествия Россия Республика Дагестан Коста-Рика Генеральная прокуратура РФ Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России) Интерпол Дело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
