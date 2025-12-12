В Дагестане будут судить гендиректора "Электрона" по делу о мошенничестве

По версии следствия, в период с 2020 по 2021 год Кимпаев вступил в преступный сговор с Замиром Абдурагимовым, фактическим руководителем фирмы. Соучастники от имени организации взимали плату с потребителей за пользование электроэнергией, принадлежащей ПАО "Россети Северный Кавказ". При этом деньги на счет ресурсоснабжающей организации не поступали. В результате размер причиненного ущерба составил около 830 миллионов рублей.