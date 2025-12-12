Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Большинство (80,5%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 76,5% респондентов одобряют его работу на посту главы государства, согласно результатам опроса Аналитического центра ВЦИОМ.
Работу правительства России одобряют 46,3% опрошенных, не одобряют - 20,9%. При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 58,9% респондентов, 19,1% сказали, что не доверяют ему, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте Аналитического центра ВЦИОМ.
На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 34,3% россиян назвали "Единую Россию", 10,2% - ЛДПР, 9,2% - КПРФ, 8,3% - партию "Новые люди", 5,6% - партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 8,9% опрошенных россиян указали непарламентские партии.
Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 1-7 декабря 2025 года среди 1,6 тысяч россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает, 1%.