Популярных украинских блогеров депортировали из США

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Популярные украинские блогеры Захар и Ангелина Павелко, известные по видеороликам с американским печеньем Crumbl Cookies, были депортированы из США.

"Нас депортировали из США . У нас был ровно один день, просто чтобы собрать свои вещи и покинуть эту территорию", - рассказала Ангелина Павелко на видеоролике в соцсети TikTok

Блогер добавила, что у них очень много вещей: три чемодана, две ручных клади и три посылки весом примерно 25 килограммов. На ролике видно, что пара также везет с собой собаку.

Она предположила, что, может быть, там, куда они едут, у них будет "все лучше". В подписи к видео блогер обозначила место назначения вопросительными знаками.

На общий аккаунт Захара и Ангелины в Tiktok подписаны более 1,5 миллиона человек, на аккаунт самой девушки - около 1,3 миллиона.