Популярных украинских блогеров депортировали из США - РИА Новости, 12.12.2025
00:25 12.12.2025 (обновлено: 09:24 12.12.2025)
Популярных украинских блогеров депортировали из США
Популярные украинские блогеры Захар и Ангелина Павелко, известные по видеороликам с американским печеньем Crumbl Cookies, были депортированы из США. РИА Новости, 12.12.2025
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Популярные украинские блогеры Захар и Ангелина Павелко, известные по видеороликам с американским печеньем Crumbl Cookies, были депортированы из США.
"Нас депортировали из США. У нас был ровно один день, просто чтобы собрать свои вещи и покинуть эту территорию", - рассказала Ангелина Павелко на видеоролике в соцсети TikTok.
Блогер добавила, что у них очень много вещей: три чемодана, две ручных клади и три посылки весом примерно 25 килограммов. На ролике видно, что пара также везет с собой собаку.
Она предположила, что, может быть, там, куда они едут, у них будет "все лучше". В подписи к видео блогер обозначила место назначения вопросительными знаками.
На общий аккаунт Захара и Ангелины в Tiktok подписаны более 1,5 миллиона человек, на аккаунт самой девушки - около 1,3 миллиона.
Газета Washington Post со ссылкой на посла Украины в США Ольгу Стефанишину 14 ноября сообщала, что США готовят масштабную депортацию украинцев. Речь шла о порядка 80 гражданах Украины.
