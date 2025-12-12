https://ria.ru/20251212/aktivy-2061661276.html
Песков назвал планы ЕК по российским активам грандиозным жульничеством
Песков назвал планы ЕК по российским активам грандиозным жульничеством - РИА Новости, 12.12.2025
Песков назвал планы ЕК по российским активам грандиозным жульничеством
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о намерениях Европы относительно российских активов, назвал их грандиозным жульничеством. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T14:30:00+03:00
2025-12-12T14:30:00+03:00
2025-12-12T14:31:00+03:00
россия
европа
дмитрий песков
владимир путин
турция
еврокомиссия
в мире
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg
https://ria.ru/20251212/isk-2061583535.html
россия
европа
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_f149312b6f51bfca5fd4e596b00898a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, дмитрий песков, владимир путин, турция, еврокомиссия, в мире, реджеп тайип эрдоган
Россия, Европа, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Турция, Еврокомиссия, В мире, Реджеп Тайип Эрдоган
Песков назвал планы ЕК по российским активам грандиозным жульничеством
Песков назвал планы ЕК изъять активы РФ грандиозным жульничеством