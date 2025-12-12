Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал планы ЕК по российским активам грандиозным жульничеством
14:30 12.12.2025
Песков назвал планы ЕК по российским активам грандиозным жульничеством
Песков назвал планы ЕК по российским активам грандиозным жульничеством

Флаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
АШХАБАД, 12 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о намерениях Европы относительно российских активов, назвал их грандиозным жульничеством.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проводят переговоры в Ашхабаде.
"Обменялись мнениями по устремлениям европейцев устроить грандиозное жульничество с российскими активами", - рассказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о повестке встречи.
Двусторонняя встреча Путина и Эрдогана проходит в пятницу на полях форума, посвящённого Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении. Беседа лидеров с участием делегаций двух стран продлилась 40 минут, затем президенты продолжили переговоры в узком составе.
ЦБ подаст иск против Euroclear в Арбитражный суд Москвы
