В Ленинградском зоопарке поселилась двухцветная гигантская белка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек - РИА Новости. Двухцветная гигантская белка по кличке Рикки-Тикки поселилась в Ленинградском зоопарке, сообщило учреждение.
"В Ленинградском зоопарка пополнение! На экспозиции поселился новый необычный обитатель — двухцветная гигантская белка", - говорится в Telegram-канале зоопарка.
Самке грызуна по имени Рикки-Тикки скоро исполнится 8 месяцев. Несмотря на юный возраст, она весит 1380 граммов.
Сообщается, что Рикки-Тикки привезли в Петербург из зоопарка "Лимпопо", который находится в Нижнем Новгороде. С сентября животное находилось на карантине. Пока для нее готовили вольер, белка проходила ветеринарное обследование, привыкала к новому месту и сотрудникам зоопарка. Сейчас Рикки-Тикки живет в павильоне "Тропический дом".
Двухцветная гигантская белка — одна из самых крупных белок в мире. Длина ее тела без хвоста достигает 37 сантиметров, а хвост — 42 сантиметров. В дикой природе двухцветные гигантские белки живут в тропических широколиственных лесах Юго-Восточной Азии.
Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга напротив Петропавловской крепости, является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. В настоящее время Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
