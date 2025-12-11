Рейтинг@Mail.ru
Предложение плана по Украине включают 20 пунктов, подтвердил Зеленский - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:21 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/zelenskij-2061518118.html
Предложение плана по Украине включают 20 пунктов, подтвердил Зеленский
Предложение плана по Украине включают 20 пунктов, подтвердил Зеленский - РИА Новости, 11.12.2025
Предложение плана по Украине включают 20 пунктов, подтвердил Зеленский
Владимир Зеленский подтвердил, что предложения плана по урегулированию конфликта на Украине включают 20 пунктов. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T20:21:00+03:00
2025-12-11T20:21:00+03:00
в мире
сша
россия
киев
владимир зеленский
владимир путин
юрий ушаков
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846812687_0:48:3113:1799_1920x0_80_0_0_7028821ce3922c9cadf70f533c708cd1.jpg
https://ria.ru/20251211/lavrov-2061326668.html
https://ria.ru/20251211/kiev-2061417147.html
https://ria.ru/20251211/ukraina-2061506675.html
сша
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846812687_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_9c378cf8cc56bfff3605b7da33a9c041.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, юрий ушаков, запорожская аэс, мирный план сша по украине
В мире, США, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Запорожская АЭС, Мирный план США по Украине
Предложение плана по Украине включают 20 пунктов, подтвердил Зеленский

Зеленский подтвердил, что план уменьшился с 28 до 20 пунктов

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский подтвердил, что предложения плана по урегулированию конфликта на Украине включают 20 пунктов.
Телеканал ABC со ссылкой на украинского чиновника, близкого к переговорам, ранее в четверг сообщил, что переговорная группа Киева передала США свои правки к американскому предложению по урегулированию из 20 пунктов, не изменив количество пунктов, а лишь переработав некоторые из них, затронув вопросы территорий и Запорожской АЭС.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на III Минской международной конференции по евразийской безопасности - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Лавров рассказал, какой пункт исчез из плана после контактов Киева с ЕС
Вчера, 11:54
"Мы передали нашу реакцию на план, который США редактировали и обсуждали в России. К работе над этой версией мы приобщили европейцев. Это не окончательный план. Уже был отредактирован первый план - с 28 пунктов план уменьшился до 20 пунктов", - приводит слова Зеленского издание "Бабель".
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован тем, что Зеленский не прочитал мирное предложение по урегулированию украинского конфликта. Во вторник журналист Axios Барак Равид сообщил, что Киев в среду передал США ответ на последние предложения Вашингтона по украинскому урегулированию.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Украина передала США предложения по урегулированию, сообщил ABC
Вчера, 15:57
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Зеленский допустил проведение референдума по вопросу территорий, пишут СМИ
Вчера, 19:13
 
В миреСШАРоссияКиевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЮрий УшаковЗапорожская АЭСМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала