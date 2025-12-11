Предложение плана по Украине включают 20 пунктов, подтвердил Зеленский

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский подтвердил, что предложения плана по урегулированию конфликта на Украине включают 20 пунктов.
Телеканал ABC со ссылкой на украинского чиновника, близкого к переговорам, ранее в четверг сообщил, что переговорная группа Киева передала США свои правки к американскому предложению по урегулированию из 20 пунктов, не изменив количество пунктов, а лишь переработав некоторые из них, затронув вопросы территорий и Запорожской АЭС.
"Мы передали нашу реакцию на план, который США редактировали и обсуждали в России. К работе над этой версией мы приобщили европейцев. Это не окончательный план. Уже был отредактирован первый план - с 28 пунктов план уменьшился до 20 пунктов", - приводит слова Зеленского издание "Бабель".
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован тем, что Зеленский не прочитал мирное предложение по урегулированию украинского конфликта. Во вторник журналист Axios Барак Равид сообщил, что Киев в среду передал США ответ на последние предложения Вашингтона по украинскому урегулированию.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.