Предложение плана по Украине включают 20 пунктов, подтвердил Зеленский

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский подтвердил, что предложения плана по урегулированию конфликта на Украине включают 20 пунктов.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.