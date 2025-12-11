Рейтинг@Mail.ru
"Некрасивая, с опущенной головой…". Почему Загитова была забитой девочкой
Фигурное катание
Фигурное катание
 
14:50 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/zagitova-2061346337.html
"Некрасивая, с опущенной головой…". Почему Загитова была забитой девочкой
"Некрасивая, с опущенной головой…". Почему Загитова была забитой девочкой - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
"Некрасивая, с опущенной головой…". Почему Загитова была забитой девочкой
Ее считают идеалом красоты, но она мечтала перекроить свою внешность. РИА Новости Спорт разбирается в феномене Алины Загитовой, которая победила не только всех... РИА Новости Спорт, 11.12.2025
фигурное катание
алина загитова
авторы риа новости спорт
вокруг спорта
Фигурное катание, Алина Загитова
© Фото : Социальные сети Алины ЗагитовойАлина Загитова
Алина Загитова - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Фото : Социальные сети Алины Загитовой
Анастасия Панина
Анастасия Панина
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Ее считают идеалом красоты, но она мечтала перекроить свою внешность. РИА Новости Спорт разбирается в феномене Алины Загитовой, которая победила не только всех соперниц, но и детские комплексы.

"Хотела, чтобы меня никто не видел"

Глядя на уверенную, бесстрашную и красивую Алину, кажется, что она была такой всегда. Буквально родилась и стала чемпионкой. Иначе как тогда ее разглядела Этери Тутберидзе из толпы таких же малышек? Как она не сломалась под прессом конкуренции, не растерялась перед тысячами зрителей на трибунах и уцелела в кислоте хейта, обрушившегося на нее после золота Олимпиады?
Интервью взрослой Алины проекту "вМесте" открывают ее с тайной стороны. Оказывается, в детстве у будущей звезды не было доверительных отношений с одноклассниками, она испытывала на себе буллинг, слышала от учителей и тренеров обидные слова. Они касались пропусков учебы из-за спорта, внешности и отсутствия таланта. Поэтому сама Алина тоже долгое время не чувствовала собственную ценность:
«
"Я была очень зажатая в школе, сидела на задних партах, чтобы меня не видели, что-то не сказали. Для меня был огромный стресс, что я перед всем классом… Но на тот момент хотелось сжаться до размеров маленькой мышки и ходить с низкой головой, чтобы меня никто не видел".
© Фото : Из личного архива Алины ЗагитовойАлина Загитова в детстве
Алина Загитова в детстве - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Фото : Из личного архива Алины Загитовой
Алина Загитова в детстве
Согласитесь, образ маленькой мышки с опущенной головой совсем не вяжется с той королевой, что под музыку "Кармен" выносила соперниц на чемпионате мира в 2019 году. Мышки не работают телеведущими и не проводят собственные шоу с многомиллионными бюджетами. И уж, конечно, не фотографируются на яхте в купальнике — на все это им просто не хватает смелости. То есть они могут жить вполне счастливой жизнью и быть в гармонии с собой, но не выставлять себя напоказ.

Была котенком, стала породистой кошкой

Алину как-то не упрекнешь в неискренности: якобы она никогда не была забитой, а просто хочет казаться такой, чтобы вызывать у людей сочувствие. Начиная с 13 лет, она росла на виду у заинтересованной публики. Весь олимпийский сезон, первый для нее по взрослым, она провела с внутренним посылом "можно я у вас тут немного с краешку покатаюсь?" В ней не было никакой уверенности, кроме технической: выученные прыжки правда отскакивали от зубцов. А в остальном она реально чувствовала себя маленькой девочкой, мышкой, которой неловко даже от души порадоваться за себя в момент триумфа.
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАлина Загитова
Алина Загитова - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Алина Загитова
Тогда, кажется, ощутив синдром самозванца (ему присущи постоянные сомнения "вдруг я не достойна своих успехов"), Загитова впервые посмотрела на себя со стороны. Пятнадцать лет вполне подходящий для начала рефлексии возраст. И увидела несоответствие: с одной стороны, крутейшая фигуристка мира. С другой, боящаяся поднять глаза девятиклассница с дрожащим голосом.
Интересно, что многие ее полюбили именно в таком уязвимом состоянии, потому что первый инстинкт при виде замерзшего котенка — взять на ручки и обогреть. Алину фигурально заворачивали в плед тысячи людей по всему миру, а она благодарно отплачивала им новыми и новыми преодолениями и медалями. Котенок в итоге вырос в красивую породистую кошку, и ее коготки и зубки уже не всем нравятся.
Идеальная формула зрительской любви — простая девчонка пришла к успеху, показав всем пример трудолюбия и какой-то покорной целеустремленности. Алина говорит, что не мечтала стать олимпийской чемпионкой. Она просто послушно выполняла все, что говорили ей тренеры и родители. Это они мечтали за нее и ставили ей цели, а она не спорила и соглашалась. Вот где пригодились робость и застенчивость. Кто знает, как сложилась бы ее карьера, будь она слишком дерзкой и ничего не принимающей на веру, как условная Алена Косторная.
© Фото : Коллаж РИА Новости / Социальные сети Алины ЗагитовойАлина Загитова после смены имиджа
Алина Загитова после смены имиджа - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Фото : Коллаж РИА Новости / Социальные сети Алины Загитовой
Алина Загитова после смены имиджа
А еще Алина нашла в фигурном катании успокоение. На тренировках на нее почти никто не смотрел, кроме тренера, а к соревнованиям она уже была достаточно готова, чтобы передать эмоции через движение и сильно не переживать.
  • "Я была одна на льду — это была моя отдушина. Погружалась в процесс, не видя других людей — показывала яркость, индивидуальность. Теперь понимаю, почему у меня получалось достаточно ярко отыгрывать разные образы.
  • Мысли об Олимпиаде появились только в олимпийский сезон. Я просто занималась любимым делом, мне нравилось, отдавала всю себя, не было никаких хобби.
  • Какое-то время я каталась в Альметьевске, даже мыслей о победах не было. Наверное, из-за каких-то слов тренера, который мог унизить, сказать, какая ты некрасивая, неспособная, неталантливая, что с тебя взять. Тебе до Олимпиады как до Китая пешком.
  • Я всегда смеюсь, вспоминая это: я дошла до Кореи", — говорит фигуристка.
Алина Загитова - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
"Загитова больше не боится": стилист раскрыла тайны фигуристки
19 июля, 15:30
То, какой Загитова стала сейчас, как она смогла победить застенчивость и комплексы — ее большая личная заслуга. Она шла навстречу страхам каждый день. Рассказать стихотворение перед классом даже на пять процентов не так страшно, как работать в эфире. А это Алина последние пять лет делает постоянно. Только теперь над ней могут посмеяться не двадцать пять одноклассников, а вся страна или даже весь мир. Но несмотря ни на что, она все равно пробует. Теперь ее целеустремленность не покорная, а инициативная. Выстраданная. Столько лет беспрекословно следуя за тренерами в безвоздушном пространстве катка, взрослая Алина жадно хочет добиться всего и все попробовать.
И в этом плане она может быть важной ролевой моделью для подрастающих юных фигуристок и спортсменок вообще. Не надо сейчас мелочиться и припоминать ей гиалуронку в губах, некоторые костюмы а-ля Инстасамка и оговорки в речи. Мол, какая же она ролевая модель со всеми этими смертными грехами!
© Соцсети Алины ЗагитовойАлина Загитова
Алина Загитова - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Соцсети Алины Загитовой
Алина Загитова
Во-первых, эти штрихи не делают Загитову хуже как фигуристку. Во-вторых, в XXI веке пора оставить женщине право самой решать, что ей делать с губами и одеждой.
Что касается оговорок, признаем: они есть, и это такая же неотъемлемая часть Алины, как тембр голоса или цвет глаз. Спишем их на счет всех потраченных на тренировки часов/дней/месяцев/лет и простим спортсменке пробелы в знаниях и недостаток эрудиции. Тем более что она и над этим старается работать.
Наконец, современным девочкам нужны живые примеры. Не картонные ростовые фигуры без изъянов, а настоящие женщины — с суммой их бытовых и моральных выборов, произведением их достоинств и недостатков. Алина Загитова как раз такая.
 
Фигурное катание, Алина Загитова
 
