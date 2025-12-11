Гросси выразил обеспокоенность активностью беспилотников вокруг ЗАЭС

ВЕНА, 11 дек - РИА Новости, Светлана Берило. Активность беспилотников вокруг Запорожской АЭС вызывает серьезную обеспокоенность, заявил в интервью РИА Новости гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
«
"Мы продолжаем фиксировать высокую активность беспилотников вокруг станции, что, разумеется, вызывает у нас серьезную обеспокоенность. Мы постоянно находимся в состоянии повышенной готовности", - сказал он, комментируя ситуацию на Запорожской АЭС в данный момент.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
